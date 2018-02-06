Продажи Apple Watch в 2017 году составили 18 миллионов штук

В прошлом году продажи часов Apple Watch составили 18 миллионов единиц, что на 54% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом говорится в отчете аналитической компании Canalys.

На модель Apple Watch третьего поколения пришлось около половины от общего количества реализованных устройств – гаджету немного не хватило, чтобы преодолеть отметку в 9 миллионов. Наибольшим спросом часы Apple пользуются в США, Австралии и Японии.





Также отмечается, то четвертый квартал стал для компании рекордным. С октября по декабрь было продано 8 миллионов часов, что является самым большим квартальным достижением на рынке носимой электроники за все время. На модель с поддержкой LTE пришлось только 1,6 миллиона продаж, пользователям она не интересна из-за региональных ограничений и плохой автономности.