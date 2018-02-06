В Беларуси перестали работать некоторые анонимайзеры

Белорусские интернет-пользователи не могут воспользоваться сервисами, которые позволяют обойти блокировку сайтов, — перестали работать наиболее популярные анонимайзеры.



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Из Беларуси стало невозможно открыть как минимум пять сайтов: cameleo.xyz, noblockme.ru, 4everproxy.com, kalarupa.com и unblocksites.co. Вне нашей страны каждый из них работает исправно.

При этом продолжают функционировать более десятка аналогичных сервисов — другие анонимайзеры, VPN и Tor. К тому же сайты не работающих в Беларуси анонимайзеров возможно открыть через анонимайзеры, доступные в нашей стране.

Напомним, в 2015 году республиканское предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» запустило в работу систему автоматического поиска анонимайзеров стоимостью 878 миллионов рублей (до деноминации).

«Белорусские пользователи в значительной степени ощутят эффективность работы системы в случае попытки выхода на интернет-ресурсы, идентификаторы которых включены в список ограниченного доступа, при помощи средств обеспечения анонимности либо интернет-ресурсов, позволяющих пользователям получать доступ к заблокированным интернет-сайтам», — объяснили нам тогда в БелГИЭ.

В декабре 2017 года в список ограниченного доступа попал сайт « Белорусский партизан », в январе 2018 — « Хартия-97 ».