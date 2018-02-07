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В Telegram заработала потоковая загрузка видео
07.02.2018 20:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Команда мессенджера Telegram объявила о выпуске обновленной версии приложения для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системой Android.
В новой версии реализована потоковая загрузка видео, что позволяет смотреть полученные ролики без предварительного скачивания на устройство.
Также появилась функция автоматического переключения на темный интерфейс с наступлением ночи или при слабом освещении.
Telegram входит в рейтинг самых популярных мессенджеров. Его главными особенностями являются сквозное шифрование и возможность создавать группы по интересам, которые ничем не уступают пабликам из соцсетей. В частности, мессенджер используют для обмена пиратской музыкой и распространения антиправительственной пропаганды. На сегодняшний день его месячная аудитория превышает 180 миллионов человек.
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Команда мессенджера Telegram объявила о выпуске обновленной версии приложения для мобильных устройств,...
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