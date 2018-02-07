В Telegram заработала потоковая загрузка видео

Команда мессенджера Telegram объявила о выпуске обновленной версии приложения для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системой Android.

В новой версии реализована потоковая загрузка видео, что позволяет смотреть полученные ролики без предварительного скачивания на устройство.

Также появилась функция автоматического переключения на темный интерфейс с наступлением ночи или при слабом освещении.





Telegram входит в рейтинг самых популярных мессенджеров. Его главными особенностями являются сквозное шифрование и возможность создавать группы по интересам, которые ничем не уступают пабликам из соцсетей. В частности, мессенджер используют для обмена пиратской музыкой и распространения антиправительственной пропаганды. На сегодняшний день его месячная аудитория превышает 180 миллионов человек.