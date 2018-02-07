Создатели The Witcher 3 готовятся к анонсу на E3 2018

Студия CD Projekt RED зарегистрировалась в качестве участника выставки E3 2018. Предполагается, что в рамках мероприятия создатели The Witcher 3 проведут полноценную презентацию ролевой игры Cyberpunk 2077 или хотя бы покажут финальную версию карточной игры Gwent: The Witcher Card Game, с публичного бета-тестирования которой прошло уже больше восьми месяцев.

Официальный анонс Cyberpunk 2077 вовсе состоялся еще в 2012 году. С тех пор никакой конкретной информации об игре не было. Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский утверждает, что разработка идет полным ходом. По слухам, в проекте задействовано более 300 человек.





Cyberpunk 2077 – научно-фантастическая ролевая игра с большим открытым миром, действие которой происходит в одноименной вселенной. Сюжетные подробности держатся в секрете. Релиз игры состоится в 2019 или 2020 году.