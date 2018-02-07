За стартом сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и последующим приземлением ее боковых ускорителей наблюдало огромное количество зрителей как в Сети, так и вживую — рядом со стартовой площадкой во Флориде.

Видео, выложенное в сеть одним из очевидцев, показывает, насколько громким было это приземление — здесь и хлопки сверхзвукового барьера, и рев посадочных двигателей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так очень громкое приземление ускорителей Falcon Heavy За стартом сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и последующим приземлением ее боковых ускорителей наблюдало огромное количество зрителей как в Сети, так и вживую —...

Напомним, тестовый запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy прошел с космодрома во Флориде 6 февраля. Ракета-носитель отправила в космос новейший и самый дорогой автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре.