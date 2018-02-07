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новые iPhone могут получить встроенные в экран сканеры отпечатков
08.02.2018 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Скорее всего, в этом году компания Apple представит три новых iPhone. Корейские инсайдеры из ETnews
Напомним:
По более новой информации, в 2018 году из-за не самых больших
Независимо от типов экранов, все три новых смартфона получат систему распознавания лиц пользователей Face ID с датчиками TrueDepth. Сенсоры расположатся в вырезе в верхней части экрана, как в нынешнем iPhone X. Судя по информации аналитиков издания ETnews, вырез в обновленных аппаратах 2018 года станет меньше по сравнению с оригинальной моделью.
Судя по отчету исследовательской компании Atherton Research, в новых iPhone 2018 года производитель может вернуть сканеры отпечатков пальцев. Дактилоскопические сенсоры будут встроены в экраны смартфонов. К причинам подобного решения специалисты Atherton Research относят пользователей, которые считают Touch ID более удобным решением в сравнении с Face ID.
Не исключено, что в 2018 году компания представит обновленный iPhone SE. Сообщается, что производитель также анонсирует iPad с системой распознавания лиц с датчиками TrueDepth.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:
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Скорее всего, в этом году компания Apple представит три новых iPhone. Корейские инсайдеры из ETnews утверждают, что вырез в верхней части дисплея новинок станет меньше....
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