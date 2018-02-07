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На австралийском пляже обнаружили загадочный объект
08.02.2018 10:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Во время прогулки с собакой по Маламбин Бич (штат Квинсленд, Австралия) Шерри Симмонс обнаружила неопознанное существо. Об этом
Сначала девушка подумала, что перед ней кусок выброшенного на берег дерева, но, подойдя поближе, поняла, что находка, скорее всего, когда-то была живым существом. Глаз и конечностей на предмете не было, но он был мягким (Шерри ткнула его палкой).
Специалисты из тематического парка «Морской мир» считают, что существо может быть морской коровой, а эксперты из окружного департамента штата Кливленд — печенью акулы.
Впрочем, наверняка узнать о том, что это был за предмет, уже не получится. Вскоре после публикации фотографий Симмонс, найти его попыталась местная полиция, но безуспешно — загадочное существо смыло в океан приливом.
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Во время прогулки с собакой по Маламбин Бич (штат Квинсленд, Австралия) Шерри Симмонс обнаружила неопознанное существо. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на Pen News.
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