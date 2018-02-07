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На австралийском пляже обнаружили загадочный объект

08.02.2018 10:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во время прогулки с собакой по Маламбин Бич (штат Квинсленд, Австралия) Шерри Симмонс обнаружила неопознанное существо. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на Pen News.

На австралийском пляже обнаружили загадочный объект
Фото: Pen News

Сначала девушка подумала, что перед ней кусок выброшенного на берег дерева, но, подойдя поближе, поняла, что находка, скорее всего, когда-то была живым существом. Глаз и конечностей на предмете не было, но он был мягким (Шерри ткнула его палкой).

На австралийском пляже обнаружили загадочный объект
Фото: Pen News

Специалисты из тематического парка «Морской мир» считают, что существо может быть морской коровой, а эксперты из окружного департамента штата Кливленд — печенью акулы.

Впрочем, наверняка узнать о том, что это был за предмет, уже не получится. Вскоре после публикации фотографий Симмонс, найти его попыталась местная полиция, но безуспешно — загадочное существо смыло в океан приливом.

 
 
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Во время прогулки с собакой по Маламбин Бич (штат Квинсленд, Австралия) Шерри Симмонс обнаружила неопознанное существо. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на Pen News.

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