На австралийском пляже обнаружили загадочный объект

Во время прогулки с собакой по Маламбин Бич (штат Квинсленд, Австралия) Шерри Симмонс обнаружила неопознанное существо. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на Pen News.



Фото: Pen News

Сначала девушка подумала, что перед ней кусок выброшенного на берег дерева, но, подойдя поближе, поняла, что находка, скорее всего, когда-то была живым существом. Глаз и конечностей на предмете не было, но он был мягким (Шерри ткнула его палкой).



Фото: Pen News

Специалисты из тематического парка «Морской мир» считают, что существо может быть морской коровой, а эксперты из окружного департамента штата Кливленд — печенью акулы.

Впрочем, наверняка узнать о том, что это был за предмет, уже не получится. Вскоре после публикации фотографий Симмонс, найти его попыталась местная полиция, но безуспешно — загадочное существо смыло в океан приливом.