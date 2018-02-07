|
Huawei косвенно подтвердила тройную камеру во флагманах P20 и P20 Plus
08.02.2018 09:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В приглашении на мероприятие по запуску новых флагманов, которое состоится в Париже 27 марта, компания Huawei намекнула на тройную камеру в еще не анонсированных смартфонах. Об этом
В приглашении изображена Эйфелева башня в Париже, на фоне которой виднеются три круга. Они символизируют тройную камеру в флагманах Huawei P20 и P20 Plus. На картинке с приглашением также присутствует надпись «See mooore with AI» (видь больше с помощью искусственного интеллекта). Три буквы o в слове more (больше) также намекают на тройной основной фотомодуль.
Напомним: скорее всего, новые флагманы получат тройную основную камеру на 40 Мп с пятикратным оптическим зумом. Модели P20 и P20 Plus будут работать на новейшем процессоре Kirin 970, который оснащается выделенным NPU-модулем искусственного интеллекта.
Недавно в Сеть также
Не исключено, что некоторые модификации смартфонов линейки P20 получат систему распознавания лиц пользователей и лишатся сканера отпечатков пальцев.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Huawei:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В приглашении на мероприятие по запуску новых флагманов, которое состоится в Париже 27 марта, компания Huawei намекнула на тройную камеру в еще не анонсированных...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии