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Huawei косвенно подтвердила тройную камеру во флагманах P20 и P20 Plus

08.02.2018 09:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В приглашении на мероприятие по запуску новых флагманов, которое состоится в Париже 27 марта, компания Huawei намекнула на тройную камеру в еще не анонсированных смартфонах. Об этом сообщает PhoneArena.

Huawei косвенно подтвердила тройную камеру во флагманах P20 и P20 Plus

В приглашении изображена Эйфелева башня в Париже, на фоне которой виднеются три круга. Они символизируют тройную камеру в флагманах Huawei P20 и P20 Plus. На картинке с приглашением также присутствует надпись «See mooore with AI» (видь больше с помощью искусственного интеллекта). Три буквы o в слове more (больше) также намекают на тройной основной фотомодуль.

Напомним: скорее всего, новые флагманы получат тройную основную камеру на 40 Мп с пятикратным оптическим зумом. Модели P20 и P20 Plus будут работать на новейшем процессоре Kirin 970, который оснащается выделенным NPU-модулем искусственного интеллекта.

Huawei косвенно подтвердила тройную камеру во флагманах P20 и P20 Plus

Недавно в Сеть также попала информация о младшем устройстве в линейке под названием Huawei P20 Lite. Смартфон оснастят экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280 на 1080 пикселей. Это может указывать на то, что аппарат получит вырез в верхней части дисплея, как в iPhone X. Возможно, вырез также получат модели P20 и P20 Plus.

Не исключено, что некоторые модификации смартфонов линейки P20 получат систему распознавания лиц пользователей и лишатся сканера отпечатков пальцев.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Huawei:

 
 
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В приглашении на мероприятие по запуску новых флагманов, которое состоится в Париже 27 марта, компания Huawei намекнула на тройную камеру в еще не анонсированных...

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