Раскрыты подробности о первом гиперзвуковом пассажирском лайнере

Первый в мире гиперзвуковой пассажирский самолет будет летать на водороде и развивать рекордную для своего класса скорость. Об этом рассказала начальник сектора отделения летательных аппаратов Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) и один из руководителей международного проекта Нина Воеводенко, пишет lenta.ru.





Главная особенность будущего лайнера проекта HEXAFLY-INT заключается в том, что при крейсерском режиме его скорость достигнет значений, соответствующих числам Маха 7−8. «Крейсерских пассажирских самолетов, способных летать со скоростью, соответствующей числу Маха 5 и даже 3, не существует», — пояснила конструктор.

У HEXAFLY-INT будет особая компоновка, сводящая силу сопротивления воздуха до минимума, и интегрированный в общую форму воздухозаборник. Это увеличит подъемную силу и аэродинамические качества на гиперзвуковых режимах. Его длина составит 90 метров, вес — почти 400 тонн.

При этом, по словам Воеводенко, рекордная скорость лайнера создает для разработчиков определенные сложности. «На таких скоростях полета отдельные части летательного аппарата могут разогреться до двух тысяч градусов», — сказала она и пояснила, что специалистам предстоит разработать особые термоустойчивые материалы для обшивки.

Первый летный эксперимент планируется провести на полигоне в Бразилии в 2019 году. Модель для него должна изготовить Россия.

Над проектом HEXAFLY-INT (High-Speed EXperimental FLY Vehicles — INTernational, «Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат») работают специалисты из России, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии. Координация возложена на голландскую компанию ESA — ESTEC.