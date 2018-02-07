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Panasonic представила сверхзащищенный ноутбук, работающий 17 часов без подзарядки

08.02.2018 12:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Panasonic представила обновленную версию защищенного ноутбука-трансформера Toughbook CF-20 Mark 2, который от одного полного заряда может проработать до 17 часов. Об этом сообщает The Verge.

Panasonic представила сверхзащищенный ноутбук, работающий 17 часов без подзарядки

Устройство выполнено в прочном корпусе и оснащается 10,1-дюймовым экраном (Full HD, 1920 на 1080 пикселей), который можно достать и использовать как планшет. Аппарат также получил инфракрасную фронтальную камеру с поддержкой функции Windows Hello (разблокирует гаджет по лицу пользователя) и увеличенные на 8% клавиши в сравнении с оригинальной моделью.

В собранном состоянии время автономной работы устройства составляет около 17 часов. К другим техническим характеристикам относится процессор Intel Core i5−7Y57 vPro, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти на SSD-накопителе.

Panasonic представила сверхзащищенный ноутбук, работающий 17 часов без подзарядки

В продаже появятся модификации устройства с поддержкой LTE-соединения. К дополнительным плюсам аппарата относится защита от воды и пыли по стандарту IP65, а также соответствие военному стандарту MIL-STD-810G (защита от ударов и падений).

В основном гаджет используется в военных целях. Цена стартовой конфигурации — 3099 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные «гражданские» ноутбуки:

 
 
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Компания Panasonic представила обновленную версию защищенного ноутбука-трансформера Toughbook CF-20 Mark 2, который от одного полного заряда может проработать до 17 часов....

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