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Тест: выживете ли вы на зимней рыбалке?
08.02.2018 14:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сезон зимней рыбалки в самом разгаре. Иногда, поддавшись азарту подледной ловли, многие забывают об элементарных правилах безопасности на льду. 42.TUT.BY составил тест, который проверит ваши знания в этом вопросе.
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Сезон зимней рыбалки в самом разгаре. Иногда, поддавшись азарту подледной ловли, многие забывают об элементарных правилах безопасности на льду. 42.TUT.BY составил...
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