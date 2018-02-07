«Яндекс» и Uber завершили сделку по слиянию

«Яндекс» и Uber завершили сделку об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок.

В рамках сделки создана новая совместная компания, которая будет работать в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане.

Для пользователей сервисов ничего не изменилось: поездки по-прежнему можно заказывать через приложения «Яндекс.Такси» и Uber. Однако водители теперь объединены в единую платформу, что позволяет им получать заказы сразу с обоих сервисов и сокращает время холостого пробега. Свободных машин должно стать больше, а время ожидания – меньше.





Uber вложил в новую компанию $225 миллионов, «Яндекс» - $100 миллионов. Ее рыночная стоимость оценивается в $3,725 миллиарда.