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LG потратит $17 миллиардов на исследования и разработки

08.02.2018 10:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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LG потратит в текущем году $17 миллиардов на исследования и разработки. Инвестиции пойдут, в частности, на разработку электронных компонентов для автомобилей, пластиковых панелей POLED, датчиков изображения и укрепление позиций в биосекторе.

В течение ближайших двух лет компания планирует вложить более $18 миллиардов в OLED- и POLED-технологии, а в 2020 году южнокорейский производитель хочет стать лидером на рынке премиальных OLED-телевизоров, отгрузив 5 миллионов единиц соответствующей продукции.

LG потратит миллиардов на исследования и разработки

Напомним, что уже в этом году LG начнет производство OLED-экранов для смартфонов компании Apple, которая постепенно отказывается от сотрудничества с конкурирующей Samsung.

В прошлом году LG заработала $55,4 миллиарда, что является рекордным показателем за всю историю компании.

 
 
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