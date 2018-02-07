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Путин признался, что у него нет смартфона

08.02.2018 16:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию признался, что у него нет смартфона. Об этом сообщает ТАСС.

Путин признался, что у него нет смартфона
Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: пресс-служба Кремля

«Михаил Валентинович, вы сказали, что у всех смартфоны есть, — сказал политик, обращаясь к Михаилу Ковальчуку, президенту Курчатовского института и члену-корреспонденту РАН. — А у меня нет смартфона, и у вас нет, видите. А говорите, у всех есть».

Ранее ученый в своем докладе обратил внимание собравшихся на тот факт, что для того, чтобы обработать всего лишь одно голосовое сообщение современному смартфону требуется такое же количество энергии, которое необходимо, чтобы вскипятить литр воды. «По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо», — прокомментировал Путин.

Напомним: в начале своего второго президентского срока Путин говорил так: «Если бы у меня был мобильный, он никогда не переставал бы звонить. Кроме того, если дома звонит телефон, я никогда не беру трубку».

Для связи российский президент пользуется стационарными аппаратами или устройствами подчиненных. «Обычно, когда ему нужно поговорить по телефону в отсутствие стационарной связи, сотовый ему передает один из помощников», — объясняла его пресс-служба.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию признался, что у него нет смартфона. Об этом сообщает ТАСС.

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