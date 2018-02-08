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PC-версию Metal Gear Survive можно будет опробовать 16-18 февраля

08.02.2018 20:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Konami сообщила, что очередное открытое бета-тестирование командного боевика с элементами выживания Metal Gear Survive пройдет в период с 16 по 18 февраля. Принять участие в нем смогут пользователи PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Бета-версия позволит опробовать три миссии, оценить две карты и кооперативный режим на четверых.

Сюжет Metal Gear Survive продолжает события игры Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. История начинается с появления в небе загадочных червоточин неизвестной природы, которые переносят солдат Главной Базы в альтернативную вселенную, где среди мрачных руин таится множество опасностей – как биологического происхождения, так и в лице некогда могучей военной силы.

PC-версию Metal Gear Survive можно будет опробовать 16-18 февраля

Релиз Metal Gear Survive состоится 22 февраля 2018 года на и PC. Игра будет представлена с субтитрами на русском языке.

 
 
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Компания Konami сообщила, что очередное открытое бета-тестирование командного боевика с элементами...

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