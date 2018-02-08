Анонс новой флагманской видеокарты NVIDIA состоится в марте

Компания NVIDIA свернула производство графических процессоров GP102, которые лежат в основе видеокарт GeForce GTX 1080 Ti и TITAN X.

Западные СМИ утверждают, что выпуск данных чипов был прекращен еще октябре-ноябре, в связи с чем флагманские ускорители могут скоро закончится.

Однако уже в середине февраля NVIDIA приступит к производству GPU GA104. Первая карточка на его основе будет представлена в конце марта, а в продаже ее можно будет найти 12 апреля.





Первому представителю поколения Ampere приписывают память нового типа GDDR6, массовое производство которой началось в начале текущего года. Прочие характеристики ускорителя неизвестны.