Компания Google работает над игровым облачным сервисом под кодовым названием Yeti. По слухам, он будет работать на устройствах с поддержкой Chromecast и грядущих игровых консолях с пометкой Made by Google. Доступ к сервису будет осуществляться по подписке.

Новому сервису Google предстоит конкурировать с PlayStation Now и NVIDIA GeForce Now. К слову, последний недавно стал доступен для тестирования пользователям персональных компьютеров и вызвал большой интерес у геймеров. В частности, многим понравилась возможность запускать на старых компьютерах современные игры, приобретенные в Steam, Origin или Battle.net.





Не исключено, что сервис Google будет ориентирован исключительно на игры для мобильных устройств. Напомним, что игровые приставки на Android уже были, но интерес к ним быстро угас.