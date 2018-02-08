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Google работает над игровым облачным сервисом

08.02.2018 19:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google работает над игровым облачным сервисом под кодовым названием Yeti. По слухам, он будет работать на устройствах с поддержкой Chromecast и грядущих игровых консолях с пометкой Made by Google. Доступ к сервису будет осуществляться по подписке.

Новому сервису Google предстоит конкурировать с PlayStation Now и NVIDIA GeForce Now. К слову, последний недавно стал доступен для тестирования пользователям персональных компьютеров и вызвал большой интерес у геймеров. В частности, многим понравилась возможность запускать на старых компьютерах современные игры, приобретенные в Steam, Origin или Battle.net.

Google работает над игровым облачным сервисом

Не исключено, что сервис Google будет ориентирован исключительно на игры для мобильных устройств. Напомним, что игровые приставки на Android уже были, но интерес к ним быстро угас.

 
 
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Компания Google работает над игровым облачным сервисом под кодовым названием Yeti. По слухам, он будет...

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