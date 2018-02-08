Инсайдер показал, как Samsung Galaxy S9 превращается в тачпад

Известный «поставщик утечек» Эван Бласс опубликовал изображения новой док-станции для будущих флагманских смартфонов Galaxy S9 — DeX Pad. Об этом пишет GSMArena.





Напомним: оригинальную док-станцию Dex компания представила в прошлом году вместе с анонсом Galaxy S8. Она позволяет подключить аппарат к внешнему монитору и периферийным устройствам, превращая смартфон в переносной компьютер.





Новое поколение док-станции, скорее всего, будет называться Dex Pad и позволит использовать Galaxy S9 и Galaxy S9+ как тачпад. Док-станцию оснастят двумя USB-портами, одним HDMI и одним разъемом USB Type-C. Из небольших недостатков — отсутствие порта Ethernet. Впрочем, последний мог просто не попасть на изображение. Возможно, он находится сбоку.

Кроме того, изображения Dex Pad показывают, что будущие флагманы не лишатся 3,5-мм порта для подключения наушников.





Официальная презентация Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится 25 февраля в Барселоне на выставке MWC 2018. Скорее всего, гаджеты получат дисплеи на 5,8 и 6,2 дюймов, стеклянные корпуса со сканерами отпечатков пальцев под основными камерами, процессоры Exynos 9810 или Snapdragon 845 и минимум 64 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, Galaxy S9+ оборудуют двойным фотомодулем, который позволит создавать фотографии с различными эффектами (например, размытия заднего фона или увеличения). Возможно, гаджеты также научат снимать видео в Full HD-разрешении на скорости в 480 кадров в секунду.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung: