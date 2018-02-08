﻿ Инсайдер показал, как Samsung Galaxy S9 превращается в тачпад. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инсайдер показал, как Samsung Galaxy S9 превращается в тачпад

09.02.2018 10:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Известный «поставщик утечек» Эван Бласс опубликовал изображения новой док-станции для будущих флагманских смартфонов Galaxy S9 — DeX Pad. Об этом пишет GSMArena.

Инсайдер показал, как Samsung Galaxy S9 превращается в тачпад

Напомним: оригинальную док-станцию Dex компания представила в прошлом году вместе с анонсом Galaxy S8. Она позволяет подключить аппарат к внешнему монитору и периферийным устройствам, превращая смартфон в переносной компьютер.

Инсайдер показал, как Samsung Galaxy S9 превращается в тачпад

Новое поколение док-станции, скорее всего, будет называться Dex Pad и позволит использовать Galaxy S9 и Galaxy S9+ как тачпад. Док-станцию оснастят двумя USB-портами, одним HDMI и одним разъемом USB Type-C. Из небольших недостатков — отсутствие порта Ethernet. Впрочем, последний мог просто не попасть на изображение. Возможно, он находится сбоку.

Кроме того, изображения Dex Pad показывают, что будущие флагманы не лишатся 3,5-мм порта для подключения наушников.

Инсайдер показал, как Samsung Galaxy S9 превращается в тачпад

Официальная презентация Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится 25 февраля в Барселоне на выставке MWC 2018. Скорее всего, гаджеты получат дисплеи на 5,8 и 6,2 дюймов, стеклянные корпуса со сканерами отпечатков пальцев под основными камерами, процессоры Exynos 9810 или Snapdragon 845 и минимум 64 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, Galaxy S9+ оборудуют двойным фотомодулем, который позволит создавать фотографии с различными эффектами (например, размытия заднего фона или увеличения). Возможно, гаджеты также научат снимать видео в Full HD-разрешении на скорости в 480 кадров в секунду.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:

 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный «поставщик утечек» Эван Бласс опубликовал изображения новой док-станции для будущих флагманских смартфонов Galaxy S9 — DeX Pad. Об этом пишет GSMArena.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
PC-версию Metal Gear Survive можно будет опробовать 16-18 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика