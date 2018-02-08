Ученые вычислили, куда полетит Tesla в космосе

6 февраля SpaceX испытала ракету Falcon Heavy и отправила в космос автомобиль Tesla Roadster с манекеном. Изначально ожидалось, что он отправится к Марсу через пояс астероидов. Однако позже астрономы уточнили траекторию «летающего объекта». Об этом пишет Газета.Ru .





Вскоре после запуска глава SpaceX Илон Маск детализировал траекторию автомобиля с манекеном Starman, указав, что спорткар должен будет достичь Главного пояса астероидов, а уже потом достичь орбиты Марса. При этом расчетный апогелий (точка максимального удаления от Солнца), по расчетам Маска, должна составлять 2,6 астрономической единицы (расстояния от Земли до Солнца).

Однако астрономы внесли коррективы в эту схему. Российский астроном Денис Денисенко провел наблюдения на роботизированном 50-мантиметровом телескопе в Австралии. По его расчетам, апогелий орбиты окажется куда ближе — на расстоянии 1,7 а.е., то есть машина с манекеном до Пояса астероидов не долетит. К аналогичным выводам пришли и другие астрономы за рубежом.



Зеленый цвет — траектория полета Tesla, синий — орбита Земли, оранжевый — Марса. Изображение: OrbitSimulator.com / gazeta.ru

«Многие почему-то ошибочно думали, что автомобиль должен столкнуться с Марсом. Планировалось, что точка максимального удаления будет лежать внутри пояса астероидов. В реальности оказалось, что орбита не столь сильно вытянута и дальняя точка почти на одну астрономическую единицу ближе, чем Главный пояс астероидов, где-то между Марсом и Церерой, — пояснил «Газете.Ru» российский астроном Станислав Короткий, администратор сообщества AstroAlert.

Достигнув апогелия, Tesla начнет движение к Солнцу, в какой-то момент оказавшись у орбиты Марса, и позднее — снова у Земли. «Первое сближение с Марсом у него ожидается в районе 5 октября 2020 года. С Землей — в марте 2050 года», — пояснил астроном.