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В Сеть попали полные технические характеристики и цены флагмана Xiaomi Mi7
09.02.2018 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сеть попали полные технические характеристики и предполагаемая цена еще не анонсированного флагманского смартфона компании Xiaomi — Mi7. Об этом
Скорее всего, смартфон оснастят 5,6-дюймовым дисплеем разрешением 2160 на 1080 пикселей с соотношением сторон 18:9. Основная камера на задней стороне устройства будет двойной, на 16 Мп.
Процессор — мощнейший Qualcomm Snapdragon 845, который дополнится 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Операционная система — Android с оболочкой MIUI 9. Возможно, в продажу также выйдет модификация с 6 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенного хранилища.
Предполагаемая емкость аккумулятора Xioami Mi7 — 4480 мАч. Обозреватель Gizmochina уточняет: объем батареи в нынешнем флагмане
Кроме того, вместе с Xiaomi Mi7 производитель может представить увеличенную версию флагмана — Mi 7 Plus. Она обзаведется 6-дюймовым дисплеем производства Samsung. Возможно, новинки также оснастят технологией беспроводной зарядки.
Ориентировочная стоимость Xiaomi Mi7 в Китае — 476 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Xiaomi:
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В Сеть попали полные технические характеристики и предполагаемая цена еще не анонсированного флагманского смартфона компании Xiaomi — Mi7. Об этом сообщает Gizmochina.
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