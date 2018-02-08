В Сеть попали полные технические характеристики и цены флагмана Xiaomi Mi7

В Сеть попали полные технические характеристики и предполагаемая цена еще не анонсированного флагманского смартфона компании Xiaomi — Mi7. Об этом сообщает Gizmochina.

Скорее всего, смартфон оснастят 5,6-дюймовым дисплеем разрешением 2160 на 1080 пикселей с соотношением сторон 18:9. Основная камера на задней стороне устройства будет двойной, на 16 Мп.



Предполагаемый дизайн Xiaomi Mi7

Процессор — мощнейший Qualcomm Snapdragon 845, который дополнится 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Операционная система — Android с оболочкой MIUI 9. Возможно, в продажу также выйдет модификация с 6 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенного хранилища.

Предполагаемая емкость аккумулятора Xioami Mi7 — 4480 мАч. Обозреватель Gizmochina уточняет: объем батареи в нынешнем флагмане Mi6 составляет 3350 мАч. Из-за этого он не до конца доверяет информации об увеличении емкости аккумулятора новинки более чем на 1000 мАч.

Кроме того, вместе с Xiaomi Mi7 производитель может представить увеличенную версию флагмана — Mi 7 Plus. Она обзаведется 6-дюймовым дисплеем производства Samsung. Возможно, новинки также оснастят технологией беспроводной зарядки.

Ориентировочная стоимость Xiaomi Mi7 в Китае — 476 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Xiaomi: