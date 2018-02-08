Смартфон Huawei с тройной камерой дебютирует 27 марта

Презентация нового флагманского смартфона Huawei P20 состоится 27 марта 2018 года в Париже. Об этом свидетельствует инициированная производителем рассылка приглашений для прессы.

Официальное приглашение содержит элементы, намекающие на наличие камеры с тремя объективами, которая будет улучшать качество снимков с помощью искусственного интеллекта.

В рамках мероприятия компания представит сразу три аппарата – P20, P20 Plus и P20 Lite. Все новинки получат безграничный экран с соотношением сторон 18:9 и, скорее всего, будут похожи на представленный прошлой осенью Mate 10.





Главной особенностью старшей модели станет камера с тремя датчиками изображения суммарным разрешением 40 мегапикселей. Также новинка порадует пятикратным гибридным зумом и процессором Kirin 970 с нейронным модулем.