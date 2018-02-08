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Вышло дополнение Civilization VI: Rise and Fall

09.02.2018 17:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В продажу поступило дополнение Rise and Fall для тактической стратегии Sid Meier’s Civilization VI. Пользовательские оценки DLC в Steam «смешанные». Некоторые сетуют на малое количество нововведений, другие ругают разработчиков за жадность – оригинальная игра получилась довольно сырой, а правят ее дорогостоящими обновлениями.

Civilization VI: Rise and Fall предлагает новые системы веков и лояльности городов, расширенные возможности дипломатии, а также губернаторов, могущественных персонажей, обладающих уникальными возможностями специализации и развития – они позволяют модифицировать города и укреплять лояльность.

Также дополнение включает девять новых лидеров, восемь новых цивилизаций, множество новых отрядов, районов, зданий и чудес.

 
 
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В продажу поступило дополнение Rise and Fall для тактической стратегии Sid Meier’s Civilization VI....

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