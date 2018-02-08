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Twitter получил первую прибыль за 12 лет

09.02.2018 17:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Сервис микроблогов Twitter впервые за 12 лет своего существования получил чистую прибыль. В четвертом квартале 2017 года она составила $91 миллион. До этого компания приносила только убытки.

Выручка по итогам квартала составила $732 миллиона, что на 2% больше, чем годом ранее. За весь год компания заработала $2,4 миллиарда, но итоговый баланс получился отрицательным - минус $108 миллионов.

Ежемесячное количество пользователей достигло 330 миллионов, что всего на 4% превышает показатель годичной давности.

Twitter получил первую прибыль за 12 лет

После публикации отчетности рыночная стоимость компании взлетела до $22,21 миллиарда, тогда как несколькими днями ранее она оценивалась в $14 миллиардов.

Напомним, что в конце прошлого года Twitter увеличил длину сообщений до 280 символов, чтобы стимулировать активность пользователей и повысить качество рекламных постов.

 
 
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Сервис микроблогов Twitter впервые за 12 лет своего существования получил чистую прибыль. В четвертом...

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