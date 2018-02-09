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Тест: узнаете ли вы обычные предметы, увеличенные в тысячи раз?
10.02.2018 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Под микроскопом даже самые обычные предметы выглядят совершенно инопланетными. Мы собрали двенадцать лучших фотографий мастера микроскопической съемки
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Под микроскопом даже самые обычные предметы выглядят совершенно инопланетными. Мы собрали двенадцать лучших фотографий мастера микроскопической съемки Стива...
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