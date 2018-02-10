Уборка с минимумом усилий: выбираем робота-пылесоса, мойщика стекол и очистители воздуха

Уборка дома или офиса — достаточно сложное занятие, которое требует большого количества свободного времени. Мы решили составить подборку из устройств, которые смогут упростить этот процесс и самостоятельно очистить помещение.

Робот-пылесос: IRobot Roomba 616 и Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

Модель от компании IRobot предназначена для сухой уборки и оснащается циклонным пылесборником на 0,5 литра. Уровень шума при работе не превышает 60 дБ, потребляемая мощность — 33 Вт.





Кроме того, устройство умеет автоматически становиться на зарядную станцию и в автономном режиме работает около 120 минут (емкость аккумулятора — 2200 мАч). Робот может самостоятельно пылесосить помещения площадью до 60 квадратных метров.

Чтобы случайно не повредить находящиеся в комнате предметы или людей, устройство оснащается мягким бампером. К плюсам аппарата также относится боковая щетка, которая позволяет качественнее убираться вдоль стен и в углах помещений. Из интересных режимов выделяется «виртуальная стена», ограничивающая зону уборки.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner используется для сухой уборки, а также может строить карты помещения и передвигаться по нему. Устройство работает от аккумулятора на 5200 мАч и автоматически приезжает на зарядную станцию. Одного полного заряда хватает примерно на 150 минут уборки.





Гаджет оснащается 12 инфракрасными и ультразвуковыми датчиками и мягким бампером. Потребляемая мощность устройства — 55 Вт. В Mi Robot Vacuum Cleaner используется циклонная система, мешка для сбора пыли нет.

К дополнительным возможностям относится функция расчета времени уборки, возможность подключения электрощетки, а также поддержки системы «умного» дома Mi Home.

Очиститель воздуха: Xiaomi Mi Air Purifier 2 и Ballu AP-155

Чистый воздух в помещении — залог крепкого здоровья. Подобные приборы за счет задержки пыли, пыльцы, шерсти животных и сигаретного дыма особенно пригодятся аллергикам и семьям с маленькими детьми.



Xiaomi Mi Air Purifier 2

Одна из самых популярных моделей от популярной в Беларуси компании Xiaomi оснащается сразу несколькими фильтрами (формальдегидный фильтр, фильтр предварительной очистки, HEPA-фильтр H11), которые позволяют существенно улучшить качество воздуха. Производительность аппарата составляет 310 кубических метров в час.

Из дополнительных плюсов — световая индикация включения и загрязнения фильтров, а также возможность управления очистителем со смартфона через специальное приложение.

Конкурирующая модель от Ballu продается по схожей цене и может обрабатывать помещения площадью до 20 квадратных метров. Производительность очистителя — 170 кубических метров в час. Уровень шума при работе не превышает 47 дБ.

В аппарат встроен фильтр предварительной очистки, HEPA-фильтр, а также угольный фильтр. Из дополнительных функций — ионизация воздуха и таймер до восьми часов. Из минусов в сравнении с моделью от Xiaomi выделяется отсутствие возможности управления со смартфона.

Автоматический стеклоочиститель: Hobot 188 и Redmond RV-RW001



Фото: Hobot 188

Первый аппарат от компании Hobot оснащается вакуумным двигателем, который позволяет роботу удерживаться на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Чтобы начать чистку, необходимо нанести немного жидкого моющего средства на чистящие салфетки и активировать устройство, включив его в розетку. В автономном режиме время работы составляет около 20 минут.

В Hobot 188 для передвижения используется система из двух вращающихся колес. На них крепятся заменяемые чистящие салфетки из микрофибры, полирующие поверхность, на которой находятся.

Redmond RV-RW001 также оснащается вакуумным насосом, благодаря которому робот не соскальзывает даже с мокрого стекла. Производитель заявляет, что крутящиеся колесики и насадки из микрофибры позволяют не оставлять разводов.





Гаджет работает от электросети или от встроенного аккумулятора. Примерное время автономного использования — 15 минут. Производительность — один квадратный метр поверхности за две минуты. После окончания уборки робот подает звуковой сигнал, чтобы его сняли.

Кроме того, роботом Redmond RV-RW001 можно удаленно управлять с подключенного смартфона.