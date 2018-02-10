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Организаторы подтвердили факт кибератаки во время открытия Олимпийских игр
11.02.2018 21:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане подтвердили, что в день открытия они столкнулись с маштабной кибератакой,
Два дня назад нападению подверглись некоторые системы Игр, в том числе телевизионные и интернет-сервисы, однако организаторы справились с проблемой, и уже в на следующее утро, в субботу, последствия атаки были устранены.
При этом представители отказались комментировать проблему и называть, кто за ней стоит.
"Мы знаем причину проблемы, но такие проблемы часто возникают во время Игр. Мы решили с МОК, что мы не собираемся раскрывать источник (кибератаки)", - отметил представитель оргкомитета.
Отметим, еще до начала Олимпиады российский МИД
В заявлении ведомства также отмечалось, что "никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет".
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Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане подтвердили, что в день открытия они столкнулись с маштабной кибератакой, сообщает Reuters.
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