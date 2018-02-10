Организаторы подтвердили факт кибератаки во время открытия Олимпийских игр

Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане подтвердили, что в день открытия они столкнулись с маштабной кибератакой, сообщает Reuters.



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Два дня назад нападению подверглись некоторые системы Игр, в том числе телевизионные и интернет-сервисы, однако организаторы справились с проблемой, и уже в на следующее утро, в субботу, последствия атаки были устранены.

При этом представители отказались комментировать проблему и называть, кто за ней стоит.

"Мы знаем причину проблемы, но такие проблемы часто возникают во время Игр. Мы решили с МОК, что мы не собираемся раскрывать источник (кибератаки)", - отметил представитель оргкомитета.

Отметим, еще до начала Олимпиады российский МИД заявил , что "Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему "русского следа" в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея".

В заявлении ведомства также отмечалось, что "никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет".