На сайтах правительств США и Великобритании майнили криптовалюту

Более 4200 интернет-сайтов оказались заражены взломанной версией популярного расширения Browsealoud от британской компании Texthelp, которая позволяет проговаривать вслух текст на странице для слабовидящих людей, пишет Reuters со ссылкой на The Register.



Фото: Reuters

В числе зараженных сайтов оказались также ресурсы правительств США и Великобритании, сообщает издание. Взломанная версия расширения запускала встроенное в нее программное обеспечение для майнинга криптовалюты Monero, используя для этого компьютеры заходивших на подвергшиеся нападению ресурсы.

И пока представители британских и американских органов не прокомментировали ситуацию, компания Texthelp отключила расширение на всех компьютерах, и занимается расследованием произошедшего инцидента.

Напомним, что ранее мы опубликовали инструкцию о том, как узнать, что ваш компьютер скрыто майнит криптовалюту, и как избежать этого . Кроме того, свои советы по защите компьютеров дал белорусам Следственный комитет .