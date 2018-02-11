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На сайтах правительств США и Великобритании майнили криптовалюту
12.02.2018 08:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Более 4200 интернет-сайтов оказались заражены взломанной версией популярного расширения Browsealoud от британской компании Texthelp, которая позволяет проговаривать вслух текст на странице для слабовидящих людей,
В числе зараженных сайтов оказались также ресурсы правительств США и Великобритании, сообщает издание. Взломанная версия расширения запускала встроенное в нее программное обеспечение для майнинга криптовалюты Monero, используя для этого компьютеры заходивших на подвергшиеся нападению ресурсы.
И пока представители британских и американских органов не прокомментировали ситуацию, компания Texthelp отключила расширение на всех компьютерах, и занимается расследованием произошедшего инцидента.
Напомним, что ранее мы опубликовали инструкцию о том,
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Более 4200 интернет-сайтов оказались заражены взломанной версией популярного расширения Browsealoud от британской компании Texthelp, которая позволяет проговаривать вслух...
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