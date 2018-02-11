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На сайтах правительств США и Великобритании майнили криптовалюту

12.02.2018 08:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Более 4200 интернет-сайтов оказались заражены взломанной версией популярного расширения Browsealoud от британской компании Texthelp, которая позволяет проговаривать вслух текст на странице для слабовидящих людей, пишет Reuters со ссылкой на The Register.

На сайтах правительств США и Великобритании майнили криптовалюту
Фото: Reuters

В числе зараженных сайтов оказались также ресурсы правительств США и Великобритании, сообщает издание. Взломанная версия расширения запускала встроенное в нее программное обеспечение для майнинга криптовалюты Monero, используя для этого компьютеры заходивших на подвергшиеся нападению ресурсы.

И пока представители британских и американских органов не прокомментировали ситуацию, компания Texthelp отключила расширение на всех компьютерах, и занимается расследованием произошедшего инцидента.

Напомним, что ранее мы опубликовали инструкцию о том, как узнать, что ваш компьютер скрыто майнит криптовалюту, и как избежать этого. Кроме того, свои советы по защите компьютеров дал белорусам Следственный комитет.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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