Найдено эффективное лекарство против рака почки

Ученые Онкологического центра в Джорджтауне (США) выяснили, что сочетание препаратов, направленных против образования новых сосудов и стимулирующих иммунную систему, позволяет успешно бороться с агрессивным раком без побочных эффектов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress .



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Показано, что препарат акситиниб блокирует ангиогенез — процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани, который в злокачественных опухолях протекает очень интенсивно. Иммуномодулирующий агент — пембролизумаб — является ингибитором контрольных точек иммунной системы.

Контрольными точками называют специфические белки, которые используются опухолью для обмана лимфоцитов и избегания ее атаки. Пембролизумаб одобрен FDA для лечения пациентов с несколькими типами рака, включая меланому, рак легких, мочевого пузыря, головы и шеи.

Ранее попытки создать комбинированный препарат из лекарств, блокирующих ангиогенез, и иммуномодуляторов приводили к получению чрезмерно токсических соединений. Однако результаты клинического исследования с участием 52 пациентов с раком почки показали, что новое средство более безопасно. У более 90 процентов больных наблюдалась ремиссия, а время, когда не наблюдалось прогрессирования заболевания, составило 20,3 месяца.