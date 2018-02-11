Американский эксперт назвал идеального охотника за российскими подлодками

Бесшумные российские подлодки класса «Варшавянка» или «Лада» могут быть обнаружены новейшим изобретением лаборатории DARPA — роботом «Морской охотник», утверждает американский эксперт Захари Кек (Zachary Keck).



"Морской охотник". Фото: nationalinterest.org

«Беспилотный корабль против подводных лодок» (ACTUV) использует экспериментальное оборудование и новейшие сенсоры для непрерывного отслеживания даже самых тихих целей, таких, как дизель-электрические подлодки. На скорости в 12 морских узлов беспилотник может пройти порядка 10 тыс. морских миль (18,5 тыс. км) и находиться в автономном плавании до трех месяцев.

Навигация «Морского охотника» обеспечивается аппаратурой приема спутниковых сигналов GPS и радиолокационными станциями, а также оптико-электронной системой. Робот оснащен станцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), системой компьютерного анализа выявленных целей и мощной системой связи для передачи собранных данных в центр. В DARPA утверждают, что характеристики имеющегося на борту гидроакустического комплекса позволят вести поиск не только подлодок, но и других объектов, например, морских мин.

«Морской охотник» длиной сорок метров и водоизмещением 140 тонн сегодня является самым большим беспилотником из когда-либо построенных. Робот способен перемещаться со скоростью 27 узлов, а затраты на его использование гораздо ниже — 15−20 тыс. долларов в день, против 700 тыс. долларов для эсминца типа Arleigh Burke.