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Тонущее государство стало больше

12.02.2018 11:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Тихоокеанское островное государство Тувалу часто называют «тонущей страной» из-за роста уровня воды в мировом океане. В реальности его площадь становится больше. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Communications, кратко об исследовании сообщает Phys.org.

Тонущее государство стало больше
Вид на атолл Фунафути из океана. Фото: mrlins / flickr.com

Ученые из Оклендского университета изучили аэро- и спутниковые снимки девяти атоллов и 101 рифового острова, которые входят в состав Тувалу. В исследовании использовали снимки за период с 1971 по 2014 годы.

Выяснилось, что восемь из девяти атоллов и почти три четверти рифовых островов стали больше за период исследования. В общей сложности площадь государства увеличилась на 2,9%. При этом уровень океана повышался — для Тувалу его рост оказался в два раза больше среднего мирового показателя.

Исследователи считают, что так получилось из-за особенностей волн и наносов от штормов. Они компенсировали эрозию, вызванную повышением уровня воды. Авторы работы оспаривают мысль о том, что островные государства уйдут под воду из-за изменений климата.

«Мы привыкли думать о тихоокеанских атоллах как о статических формах рельефа, которые будут затоплены по мере роста уровня моря. Однако есть все больше свидетельств того, что эти острова геологически изменчивы и постоянно меняются», — отметил один из авторов исследования Пол Кенч.

 
 
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Тихоокеанское островное государство Тувалу часто называют «тонущей страной» из-за роста уровня воды в мировом океане. В реальности его площадь становится...

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