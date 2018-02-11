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Ученые восстановили лицо Нефертити

12.02.2018 12:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Лицо Нефертити, вероятно являвшейся матерью фараона Тутанхамона, восстановлено с помощью современных 3D-технологий. На это ушло более 500 часов, пишет DailyMail.

Ученые восстановили лицо Нефертити
Фото: Travel Channel

Восстановлением облика древней царицы, правившей в Египте около 3300 лет назад (с 1353 до 1336 года до нашей эры), занимались ученые Бристольского университета. Для проведения сканирования ученые получили разрешение властей Египта на то, чтобы снять защитное стекло со склепа мумии.

Затем они провели комплексное 3D-сканирование и затем сделали полноценный макет головы Нефертити. Интересно, что восстановление драгоценностей царицы было поручено ювелирам Dior.

Выставка восстановленной головы не обошлась без шумихи в соцсетях и в прессе. В частности, ученых обвинили в том, что кожа Нефертити не могла быть такой белой.

 
 
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Лицо Нефертити, вероятно являвшейся матерью фараона Тутанхамона, восстановлено с помощью современных 3D-технологий. На это ушло более 500 часов, пишет DailyMail.

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