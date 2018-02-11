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Почему хищные растения не едят некоторых насекомых
12.02.2018 14:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ученые выяснили, почему одни насекомые становятся добычей венериных мухоловок, а другие остаются невредимыми после контакта с хищными растениями, об этом
Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) — плотоядное растение, которое ловит своих жертв с помощью специализированного ловчего аппарата, образованного краями листьев: как только насекомое садится на растение и касается тонких чувствительных волосков, листья тут же захлопываются, после чего начинается неспешный процесс переваривания добычи.
Однако ученые выяснили, что существуют определенные насекомые, которых мухоловка не воспринимает как обед. В новом исследовании,
После этого ученые измерили содержание пыльцы на каждом насекомом и выяснили несколько интересных особенностей. К примеру, они обнаружили, что разница между добычей и опылителями очень невелика: пестряки и галиктиды почти всегда выходили невредимыми при контакте с растением. Весь секрет в том, что его цветы располагаются намного выше ловушек — их разделяет от 15 до 35 см, а потому насекомые, летающие на большой высоте, спокойно опыляют цветы, в то время как те, кто обитает на земле или на малой высоте, становятся добычей.
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Ученые выяснили, почему одни насекомые становятся добычей венериных мухоловок, а другие остаются невредимыми после контакта с хищными растениями, об этом пишет...
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