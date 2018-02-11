Почему хищные растения не едят некоторых насекомых

Ученые выяснили, почему одни насекомые становятся добычей венериных мухоловок, а другие остаются невредимыми после контакта с хищными растениями, об этом пишет popmech.ru.



Венерина мухоловка. Фото: wikimedia

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) — плотоядное растение, которое ловит своих жертв с помощью специализированного ловчего аппарата, образованного краями листьев: как только насекомое садится на растение и касается тонких чувствительных волосков, листья тут же захлопываются, после чего начинается неспешный процесс переваривания добычи.

Однако ученые выяснили, что существуют определенные насекомые, которых мухоловка не воспринимает как обед. В новом исследовании, опубликованном в The American Naturalist, ученые утверждают, что насекомые-опылители, которые помогают растению размножаться, остаются невредимыми при контакте с ним. Исследователи задались вопросом, как именно мухоловка отличает опылителей от еды, для чего отловили более 600 насекомых: 400 из тех, что посетили «цветок-убийцу» и еще 200 жертв хищного растения с 3 контрольных участков.

После этого ученые измерили содержание пыльцы на каждом насекомом и выяснили несколько интересных особенностей. К примеру, они обнаружили, что разница между добычей и опылителями очень невелика: пестряки и галиктиды почти всегда выходили невредимыми при контакте с растением. Весь секрет в том, что его цветы располагаются намного выше ловушек — их разделяет от 15 до 35 см, а потому насекомые, летающие на большой высоте, спокойно опыляют цветы, в то время как те, кто обитает на земле или на малой высоте, становятся добычей.