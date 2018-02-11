Что можно поймать в Минском море. Как мы ходили с профи на зимнюю рыбалку

Прекрасное субботнее утро 42.TUT.BY решил провести, как и сотни других минчан, — отправиться на зимнюю рыбалку. Отличная погода, мягкий, скрипящий снег под колесами, а какой простор! Уже с утра на льду Минского моря было множество рыбаков: кто скучал, ежась на деревянном ящике, кто вытягивал из лунки одну рыбину за другой, а кто раскупоривал термосы, из которых, словно джин из бутылки, вырывался на морозный воздух пар.





Сколько стоит приличная экипировка для рыбака, что можно поймать в Минском море и почему не стоит брать женщин на рыбалку — обо всем этом прямо в процессе ловли мы узнали от опытнейшего рыбака, двукратного чемпиона мира по мормышке Александра Розина.

Самый опасный лед

К нашему визиту водную гладь Минского моря сковало льдом и сильно припорошило снегом. Впрочем, бояться было нечего — лед толстый и почти прозрачный, а значит крепкий.



Двукратный чемпион мира по мормышке Александр Розин

— Самый опасный лед — последний, — делится опытом Александр Розин. — По сравнению с первым, который образуется в декабре, кристаллическая структура весеннего льда разрушена под действием солнца, и даже при большей толщине прочность его низкая. Может случиться так, что человек утром прошел до выбранного места на озере, пока еще был мороз, а потом пригрело солнышко, и он, сидя около лунки, уходит под треснувший лед.





Иногда пренебрежение простыми правилами подводит и опытных рыболовов.

— Первое правило для любителя зимней рыбалки — не ходить по первому и последнему льду там, где растет камыш. Однажды я им пренебрег и не успел пройти пары метров, как провалился под лед в зарослях камыша. Благо всегда с собой ношу запасной комплект одежды и обуви, поэтому переоделся в машине и без улова не остался.





Еще одна заметка для рыболова — не сверлить у берега с песчаным пляжем: «песок, смешанный со льдом, запросто „убьет“ не один нож (бур), пока удастся просверлить хотя бы одну лунку».

Пираньи — это миф, а креветку поймать можно

По словам Александра Розина, на Минском море в основном можно поймать подлещика или окуня, также хорошо ловится плотва.

— Опытный рыбак, проведя несколько часов на Минском море, может поймать три-пять килограммов рыбы. Если ловить днем, то это будет небольшая рыба, наподобие плотвы. Чтобы добыть, например, леща, нужно ловить ночью, когда осторожная рыба выходит на кормежку. Самое большое, что мне удалось поймать здесь, — это трехкилограммовый лещ.



Утренний улов рыбака по соседству

Тем, кто отважится на ночную рыбалку, следует помнить, что на льду не стоит злоупотреблять спиртными напитками.

— На зимнюю рыбалку желательно надеть специализированный теплый костюм. Подойдут как чисто синтетические модели, так и более дорогие, с добавлением пуха. Стоит такая полезная вещь от 300 рублей. Также необходима палатка и газовая лампа, которая, как показывает практика, не только светит, но и хорошо греет. Некоторые берут в палатку восковые свечи — они тоже неплохо согревают. И чай в термосе, как же без него. Алкоголь брать не стоит — он не согревает, а больше обманывает организм, часто в итоге приводя к обморожению.





Что касается редких видов рыб, то здесь Минскому морю нечем похвастаться.

— За все время, что здесь ловлю, ничего необычного не встречал. Вот в теплых водоемах, например на каналах у Белоозёрска, водится креветка, там ею питается окунь. Если говорить о Минской области, то хорошая рыбалка будет на Вилейском водохранилище, здесь трофеем могут стать судак, лещ или щука. Что касается экзотики, наподобие пираньи, то это — миф. Ни разу не встречал за весь свой богатый опыт рыбной ловли.

«Женщина на рыбалке — к беде»

Рыбаки — народ суеверный, поэтому каждый выход на рыбалку — своеобразный ритуал.

— Наверное, самая главная примета — не брать с собой на рыбалку рыбу, тогда точно улова не видать. Если первый же заброс при ловле хищника приводит к поклевке и поимке рыбы, то рыболов за день может больше ничего не поймать. Но самое главное — не желать рыбаку удачи — так испортите весь клев и настроение на день. Лучше всего пожелать «ни хвоста, ни чешуи».





Еще бытует примета, что не следует брать с собой девушку или жену на рыбалку, некоторые верят, что это испортит весь клев. На мой взгляд, утверждение более чем спорное. В свое время на международных соревнованиях латвийская команда, состоявшая наполовину из девушек, показывала хорошие результаты, а одна из девушек и вовсе стала чемпионом.

Кстати, эта примета зимой практически не применяется, редкие вторые половинки горят желанием ехать утром в мороз вместе с мужем на водоем.

Медведя не встречал

Часто так случается, что рыбаки выбирают удаленные водоемы для рыбалки на лоне дикой природы. Кажется, встреча с диким зверем в таких условиях гарантирована.





— Чтобы какой-нибудь дикий зверь подошел близко к человеку — это редкость. Я могу вспомнить всего пару случаев: лиса может пробегать неподалеку или косули, собственно, и всё. Однажды, когда ловил рыбу на Немане, подошла очень смелая норка и то не близко, я ей кидал рыбу, она подбирала. Другое дело — по ночам, когда людей вокруг нет.

Бывает, закидываешь садок, а утром он прогрызен — местные лесные обитатели постарались. Чтобы кто-то крупный вроде медведя вышел на лед — такого не припомню. Еще бобры часто мешают ловле, особенно летом, когда постоянно плавают туда-сюда, распугивая обитателей водоема.



Чемпион Беларуси по мормышке в командном зачете Николай Липский проверяет ящик рыболова

Тем более, что на рыбных водоемах у нас в Беларуси всегда много людей.

Как таковых правил, которые регламентируют дистанцию сверления лунки от других рыболовов, нет, но на наших водоемах стоит придерживаться минимального расстояния в 15−20 метров. Чем меньше рыболовный прессинг на водоеме, тем больше должна быть эта величина. Например, в Карелии, где я был прошлой весной, никто не подходит к ловящему ближе 200−300 метров. Правда, там и природа другая.





Кстати, за время, что проводишь на рыбалке, наблюдаешь много чего интересного: например, мне удалось сфотографировать пеликана. Это случилось тоже зимой , 10 января 2016 года. Снимок я отослал орнитологам, которые выяснили, что это первая регистрация кудрявого пеликана в Беларуси за все 150 лет наблюдения.

Кто клюет на чупа-чупс?

Зимой рыбу обычно ловят на мотыля, но у рыболов есть свои секреты в плане наживки. Александр Розин рассказал о самых необычных.

— Так, распространена ловля леща на макароны. На креветку хорошо клюют окунь, лещ. В Гомеле на реке Сож неплохо ловят на свежее несоленое сало. Вообще рыбку мало прикормить, ее нужно еще и удивить.





Для этого на реке хорошо подходит обычный пенопласт. Он поднимает крючок вверх, и рыба лучше видит эту насадку. На такую приманку хорошо клюют лещ, плотва и голавль. Еще один необычный способ, который доводилось наблюдать — ловля на кембрик или, по-другому, палочку от чупа-чупса. Ее разрезают и насаживают на крючок, на такую насадку у меня хорошо клевал карась.



У опытного рыболова большой запас удочек с различными лесками и мормышками

Всего за время нашей беседы, не отрываясь от рассказов, Александр Розин поймал с десяток рыбешек, еще больше били хвостами у него в корзине еще до нашего прихода.

Хороший рыболов, по словам Розина, умеет читать водоем, как открытую книгу, и без улова никогда не останется.