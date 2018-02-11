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В России могут заблокировать YouTube и Instagram из-за Рыбки

12.02.2018 14:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube, об этом сообщают Ведомости.

В России могут заблокировать YouTube и Instagram из-за Рыбки
Олег Дерипаска. Фото: Reuters

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, следует из реестра Роскомнадзора. Определение было вынесено 9 февраля, у Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня, чтобы удалить информацию.

Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube.

По данным «Ведомостей», два из 14 спорных постов в Instagram и все семь роликов на YouTube не были удалены к 12.00 понедельника, 12 февраля.

Представитель Роскомнадзора (ведет реестр сайтов с запрещенной информацией и отвечает за их блокировку) уточнил, что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля.

Бизнесмен подал в суд после выхода расследования политика Алексея Навального. Политик на основании постов Рыбки и ее книги рассказал, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы вместе отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным Фонда борьбы с коррупцией, с ними было несколько моделей, среди которых и Вашукевич.

Фотографии с Дерипаской и Приходько Вашукевич разместила на Instagram еще в октябре 2017 г. Тогда же вышли ее ролики на YouTube об отношениях с Дерипаской.

После иска Дерипаски Вашукевич удалила большинство фотографий с Дерипаской из своего Instagram. Также уже после выхода расследования, днем 9 февраля она опубликовала в Instagram видеоролик, где рассказала новые детали отдыха с бизнесменом и чиновником. Ссылки на два этих поста, а также ссылки на четыре ее ролика о Дерипаске на YouTube внесены в реестр Роскомнадзора и к середине понедельника, 12 февраля, не были удалены.

Навальный также не стал удалять расследование ни с собственного сайта, ни со своего канала на YouTube. Представители Навального заявили, что оспорят решение суда.

 
 
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Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в России могут быть заблокированы...

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