Qualcomm и Broadcom обсудят возможное слияние

Компании Qualcomm и Broadcom определились с датой проведения переговоров о возможном слиянии. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что встреча запланирована на 14 февраля.

На прошлой неделе Broadcom предложила купить Qualcomm за $121 миллиард. Однако последняя отказалась, так как считает, что стоит значительно больше в свете почти завершенной покупки конкурирующей NXP за $38 миллиардов. Кроме того, компания рассчитывает на сильный рост выручки после популяризации 5G.





Также Qualcomm опасается, что сделка может быть отклонена антимонопольными регуляторами, в связи с чем хочет прописать в условиях потенциальной сделки положение о неустойке, размер которой может составить $8 миллиардов.

Qualcomm и Broadcom – крупнейшие компании на рынке беспроводных средств связи, продукция которых используется в компьютерах и мобильных устройствах.