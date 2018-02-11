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Qualcomm и Broadcom обсудят возможное слияние
12.02.2018 17:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компании Qualcomm и Broadcom определились с датой проведения переговоров о возможном слиянии. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что встреча запланирована на 14 февраля.
На прошлой неделе Broadcom предложила купить Qualcomm за $121 миллиард. Однако последняя отказалась, так как считает, что стоит значительно больше в свете почти завершенной покупки конкурирующей NXP за $38 миллиардов. Кроме того, компания рассчитывает на сильный рост выручки после популяризации 5G.
Также Qualcomm опасается, что сделка может быть отклонена антимонопольными регуляторами, в связи с чем хочет прописать в условиях потенциальной сделки положение о неустойке, размер которой может составить $8 миллиардов.
Qualcomm и Broadcom – крупнейшие компании на рынке беспроводных средств связи, продукция которых используется в компьютерах и мобильных устройствах.
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Компании Qualcomm и Broadcom определились с датой проведения переговоров о возможном слиянии. Источники,...
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