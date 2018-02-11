ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Horizon: Zero Dawn получила престижную награду за лучший сюжет

12.02.2018 18:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Приключенческая игра Horizon: Zero Dawn получила от Гильдии сценаристов США приз за «Лучший игровой сюжет». Академики утверждают, что это самый интересный проект 2017 года.

Среди претендентов на престижную награду также были стелс-экшен Dishonored: Death of the Outsider, стратегия с элементами квеста Futurama: Worlds of Tomorrow и спортивный симулятор Madden NFL 18: Longshot.

Horizon: Zero Dawn получила престижную награду за лучший сюжет

В предыдущие годы приз за лучший сценарий получали Uncharted 2: Among Thieves, Assassin's Creed: Brotherhood, Uncharted 3: Drake's Deception, Assassin's Creed III: Liberation, The Last of Us, The Last of Us: Left Behind, Rise of the Tomb Raider и Uncharted 4: A Thief's End.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приключенческая игра Horizon: Zero Dawn получила от Гильдии сценаристов США приз за «Лучший игровой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Qualcomm и Broadcom обсудят возможное слияние
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика