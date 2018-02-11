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Horizon: Zero Dawn получила престижную награду за лучший сюжет
12.02.2018 18:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Приключенческая игра Horizon: Zero Dawn получила от Гильдии сценаристов США приз за «Лучший игровой сюжет». Академики утверждают, что это самый интересный проект 2017 года.
Среди претендентов на престижную награду также были стелс-экшен Dishonored: Death of the Outsider, стратегия с элементами квеста Futurama: Worlds of Tomorrow и спортивный симулятор Madden NFL 18: Longshot.
В предыдущие годы приз за лучший сценарий получали Uncharted 2: Among Thieves, Assassin's Creed: Brotherhood, Uncharted 3: Drake's Deception, Assassin's Creed III: Liberation, The Last of Us, The Last of Us: Left Behind, Rise of the Tomb Raider и Uncharted 4: A Thief's End.
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Приключенческая игра Horizon: Zero Dawn получила от Гильдии сценаристов США приз за «Лучший игровой...
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