Horizon: Zero Dawn получила престижную награду за лучший сюжет

Приключенческая игра Horizon: Zero Dawn получила от Гильдии сценаристов США приз за «Лучший игровой сюжет». Академики утверждают, что это самый интересный проект 2017 года.

Среди претендентов на престижную награду также были стелс-экшен Dishonored: Death of the Outsider, стратегия с элементами квеста Futurama: Worlds of Tomorrow и спортивный симулятор Madden NFL 18: Longshot.





В предыдущие годы приз за лучший сценарий получали Uncharted 2: Among Thieves, Assassin's Creed: Brotherhood, Uncharted 3: Drake's Deception, Assassin's Creed III: Liberation, The Last of Us, The Last of Us: Left Behind, Rise of the Tomb Raider и Uncharted 4: A Thief's End.