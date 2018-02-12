Редкий случай: из глаза женщины извлекли 14 паразитов, не свойственных человеку

В тканях глаза 26-летней женщины из США обнаружили червей, которых ранее никогда не находили у людей — только у крупного рогатого скота. Описание случая опубликовано в журнале American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, кратко о нем сообщает National Geografic .



Изображение: youtube.com

Случай произошел еще летом 2016 года, однако обнародовать его специалисты решили только сейчас. Жительница Орегона Эбби Бекли ловила лосося на Аляске, когда почувствовала дискомфорт в глазу. «Чувствовалось, будто ресница попала», — рассказала она. Однако извлечь ресницу не получалось, странное ощущение не изчезало, и примерно через пять дней девушка решила сделать все возможное, чтобы это прекратить.

Она отогнула веко, ущипнула воспаленную кожу и резко потянула. На ее пальце оказался червь. Маленькое существо извивалось несколько секунд, а затем умерло. После обнаружились еще пять паразитов — их Бекли тоже вытащила сама.

Медики из госпиталя на Аляске никогда не сталкивались с такими паразитами, поэтому отправили девушку в Орегонский университет науки и здоровья. Там к ее случаю отнеслись скептично — специалисты решили, что она приняла за червей обычную слизь. Но она продолжала настаивать и полчаса просидела перед медиками, которые смотрели в ее глаза. «Я думала „Покажитесь! Вы должны показать себя!“», — вспоминает она. В итоге червь выполз и напугал доктора и стажера.

Фотография червя в глазу



Изображение: CDC / nationalgeographic.com

Изображение: CDC / nationalgeographic.com

В течение 20 дней из глаза Бекли вытащили 14 паразитов. Выяснилось, что это первый задокументированный случай, когда человек заразился червем Thelazia gulosa. Его переносят мухи вида Musca autumnalis, которые питаются слезами крупного рогатого скота.

Обычно паразиты выбираются из желудочно-кишечного тракта мушек, селятся на мягких тканях вокруг глаза коров или лошадей и производят там личинок. После те находят себе новых насекомых-хозяев. В случае с девушкой личинки не смогли найти себе новых мух, поэтому все они погибли.