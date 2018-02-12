ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редкий случай: из глаза женщины извлекли 14 паразитов, не свойственных человеку

13.02.2018 10:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В тканях глаза 26-летней женщины из США обнаружили червей, которых ранее никогда не находили у людей — только у крупного рогатого скота. Описание случая опубликовано в журнале American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, кратко о нем сообщает National Geografic.

Редкий случай: из глаза женщины извлекли 14 паразитов, не свойственных человеку
Изображение: youtube.com

Случай произошел еще летом 2016 года, однако обнародовать его специалисты решили только сейчас. Жительница Орегона Эбби Бекли ловила лосося на Аляске, когда почувствовала дискомфорт в глазу. «Чувствовалось, будто ресница попала», — рассказала она. Однако извлечь ресницу не получалось, странное ощущение не изчезало, и примерно через пять дней девушка решила сделать все возможное, чтобы это прекратить.

Она отогнула веко, ущипнула воспаленную кожу и резко потянула. На ее пальце оказался червь. Маленькое существо извивалось несколько секунд, а затем умерло. После обнаружились еще пять паразитов — их Бекли тоже вытащила сама.

Медики из госпиталя на Аляске никогда не сталкивались с такими паразитами, поэтому отправили девушку в Орегонский университет науки и здоровья. Там к ее случаю отнеслись скептично — специалисты решили, что она приняла за червей обычную слизь. Но она продолжала настаивать и полчаса просидела перед медиками, которые смотрели в ее глаза. «Я думала „Покажитесь! Вы должны показать себя!“», — вспоминает она. В итоге червь выполз и напугал доктора и стажера.

Фотография червя в глазу

В течение 20 дней из глаза Бекли вытащили 14 паразитов. Выяснилось, что это первый задокументированный случай, когда человек заразился червем Thelazia gulosa. Его переносят мухи вида Musca autumnalis, которые питаются слезами крупного рогатого скота.

Обычно паразиты выбираются из желудочно-кишечного тракта мушек, селятся на мягких тканях вокруг глаза коров или лошадей и производят там личинок. После те находят себе новых насекомых-хозяев. В случае с девушкой личинки не смогли найти себе новых мух, поэтому все они погибли.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тканях глаза 26-летней женщины из США обнаружили червей, которых ранее никогда не находили у людей — только у крупного рогатого скота. Описание случая...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Картинка дня: зачем роботу Boston Dynamics нужна рука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика