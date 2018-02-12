Мумию, известную под названием «безымянный царевич Е», впервые выставят на публичное обозрение в Каирском египетском музее. Долгое время она была одной из самых загадочных мумий, а после ученые по крупицам собрали биографию погибшего мятежника. Египетское издание Al-Ahram Weekly рассказало историю необычного захоронения.



Изображение: G. Elliott Smith / wikipedia.org

«Жуткая мумия безымянного царевича Е, также известная как „кричащая мумия“, давно озадачивала ученых», — рассказал известный египтолог Захи Хавасс. Молодого человека похоронили завернутым не в бинты, как было принято в то время. Вместо этого его укутали в овчину, которая считалась у древних египтян нечистой.

Тело мужчины не подверглось полноценной мумификации — из него не вынули мозг и внутренние органы. Вместо этого его просто высушили в щелочи, а в открытый рот пометили кусок смолы. Руки юноши оставались связаны за спиной, грудь сдавлена, а горло — перетянуто.



Изображение: G. Elliott Smith / wikipedia.org

«Такая необычная мумификация озадачила египтологов, — отметил Хавасс. — Никто не мог узнать историю этой мумии до запуска проекта Egyptian Mummy несколько лет назад».

ДНК-анализ показал, что молодой человек был сыном фараона Рамсеса III. Скорее всего, это царевич Пентаур, который упоминается в «Туринском судебном папирусе» — документе о судебном заседании по делу о заговоре против Рамсеса III.

«Заговор в гареме» организовала мать Пентаура и второстепенная жена фараона Тии. К ним присоединились несколько военачальников, солдат, слуг, женщин из гарема и магов. Заговорщики хотели убить фараона и поднять войска, чтобы не допустить к власти наследника Рамсеса IV. Вместо этого они решили посадить на трон Пентаура. Заговор был раскрыт, сына фараона приговорили к смерти. Правда, в тексте древнего документа не говорится, был ли убит сам фараон.

Ученые проекта Egyptian Mummy провели компьютерное сканирование мумии Рамсеса III. Они пришли к выводу, что тот умер в возрасте 60 лет — но не от старости. На шее мумии обнаружилась огромная рана от удара острым предметом, похожим на кинжал. Все структуры шеи оказались разорваны, рана достигла шейных позвонков. В рану был вставлен амулет «глаз Гора», еще четыре амулета обнаружились в груди мумии.

Таким образом бальзамировщики сделали все, чтобы Рамсес III исцелился в загробной жизни. Его же возможного убийцу — заговорщика Пентаура — напротив, лишили шанса на достойную загробную жизнь.