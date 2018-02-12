|
TEDxMinsk-2018 выходит на новый уровень: 500 зрителей в зале и онлайн-трансляция
13.02.2018 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Определены место и время очередной минской конференции TEDx: она состоится 17 марта в Marriott Hotel и соберет уже не 100, а сразу 500 зрителей. Команда получила право на проведение масштабного события TEDxMinsk по расширенной лицензии и выбрала для презентации идей этого года тему «Код вдохновения».
Зрителей, как и на предыдущих конференциях, будут ждать яркие выступления ораторов, непринужденное общение публики в кофе-паузах, несколько языков, звучащих со сцены и онлайн-трансляция всего события. Но будет и много нового.
«Кроме уже привычных русского и белорусского языков со сцены зазвучит турецкий, кроме выступлений спикеров зрителей ожидает пластическое шоу и музыка, — рассказала лицензиат TEDx Инна Карней. — Зал Marriott Hotel мы выбирали и по критерию доступности для всех типов зрителей: там удобнее будут чувствовать себя колясочники, можно организовать зону с сурдопереводом для слабослышащих зрителей. А в фойе предложить не только кофе, но дополнительные интересные занятия для публики, которые помогут организовать наши партнеры. Даже пакеты с информацией и сувенирами для участников конференции в этом году будут особенные».
Афиша события еще формируется, но несколько незаурядных личностей уже начали подготовку выступлений:
Билеты на конференцию начнут продаваться 17 февраля в 12.00 на сервисе «Без кассира». Следить за подготовкой события, знакомиться с новыми спикерами можно на
Дополнительная информация и аккредитация: TEDxMinsk2018@gmail.com, annette.kozlova@gmail.com
Что такое TEDx?
Это локальные события по лицензии TED, независимо организуемые группами волонтеров по всему миру с разрешения владельца бренда. Бренд принадлежит одноименному некоммерческому фонду, собирающему ежегодные глобальные конференции, в которых участвуют мыслители и деятели со всего мира. События TEDx в Минске проводятся с 2009 года, белорусских ораторов организаторы выводят на сцену с 2013.
Девиз, выражающий миссию TED: «Идеи, достойные распространения». Аббревиатура расшифровывается как Technology Entertainment Design (технологии, развлечения, дизайн), но тематика выступлений на конференциях давно переросла рамки этих сфер.
Прежними остались ограничения: ни на TED, ни на TEDx нельзя пропагандировать политические кампании, религиозные учения, а также напрямую рекламировать товары и услуги. Организаторы прилагают особые усилия для отбора и ораторской подготовки выступающих и превращают презентацию идей в яркое интеллектуальное шоу. Все выступления TED и TEDx записываются на видео и выкладываются на портал TED.com и официальный канал TED на YouTube.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определены место и время очередной минской конференции TEDx: она состоится 17 марта в Marriott Hotel и соберет уже не 100, а сразу 500 зрителей. Команда получила право на...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии