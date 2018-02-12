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TEDxMinsk-2018 выходит на новый уровень: 500 зрителей в зале и онлайн-трансляция

13.02.2018 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Определены место и время очередной минской конференции TEDx: она состоится 17 марта в Marriott  Hotel и соберет уже не 100, а сразу 500 зрителей. Команда получила право на проведение масштабного события TEDxMinsk по расширенной лицензии и выбрала для презентации идей этого года тему «Код вдохновения».

TEDxMinsk-2018 выходит на новый уровень: 500 зрителей в зале и онлайн-трансляция

Зрителей, как и на предыдущих конференциях, будут ждать яркие выступления ораторов, непринужденное общение публики в кофе-паузах, несколько языков, звучащих со сцены и онлайн-трансляция всего события. Но будет и много нового.

«Кроме уже привычных русского и белорусского языков со сцены зазвучит турецкий, кроме выступлений спикеров зрителей ожидает пластическое шоу и музыка, — рассказала лицензиат TEDx Инна Карней. —  Зал Marriott Hotel мы выбирали и по критерию доступности для всех типов зрителей: там удобнее будут чувствовать себя колясочники, можно организовать зону с сурдопереводом для слабослышащих зрителей. А в фойе предложить не только кофе, но дополнительные интересные занятия для публики, которые помогут организовать наши партнеры. Даже пакеты с информацией и сувенирами для участников конференции в этом году будут особенные».

Афиша события еще формируется, но несколько незаурядных личностей уже начали подготовку выступлений:

  • Об идеях, рождающихся на стыке нейрохирургии и эндокринологии, расскажет практикующий нейрохирург Владимир Журавлев;
  • Чем могут вдохновлять болота, объяснит Константин Чикалов, представляющий общественную организацию «Багна»;
  • Генеральный секретарь футбольного клуба БАТЭ Андрей Вашкевич расскажет о своем необычном хобби – граундхоппинге, адепты которого вдохновляются синергией футбола, путешествий и истории;
  • Ирина Киселева, хореограф, директор Семейного инклюзив–театра «i»,  напомнит об особенном вкладе в общественный прогресс, который делают дети-аутисты;
  • Из России с размышлениями о взаимосвязи поколений приедет сооснователь издательской группы Ridero Александр Гаврилов;
  • А с Кипра, с  выступлением о виртуальном мире, – культовый аниматор, автор идеи сериала «Mr. Freeman» Павел Мунтян.

Билеты на конференцию начнут продаваться 17 февраля в 12.00 на сервисе  «Без кассира». Следить за подготовкой события, знакомиться с новыми спикерами можно на сайте проекта, в Facebook, «ВКонтакте», Instagram и Telegram

Дополнительная информация и аккредитация: TEDxMinsk2018@gmail.com, annette.kozlova@gmail.com  

Что такое  TEDx?

Это локальные события по лицензии TED, независимо организуемые группами волонтеров по всему миру с разрешения владельца бренда. Бренд принадлежит одноименному некоммерческому фонду, собирающему ежегодные глобальные конференции, в которых участвуют  мыслители и деятели со всего мира. События TEDx в Минске проводятся с 2009  года, белорусских ораторов организаторы выводят на сцену с 2013.

Девиз, выражающий миссию TED: «Идеи, достойные распространения». Аббревиатура расшифровывается как Technology Entertainment  Design (технологии, развлечения, дизайн), но тематика выступлений на конференциях давно переросла рамки этих сфер.

Прежними остались ограничения: ни на TED, ни на TEDx нельзя пропагандировать политические кампании, религиозные учения, а также напрямую рекламировать товары и услуги. Организаторы прилагают особые усилия для отбора и ораторской подготовки выступающих и превращают презентацию идей в яркое  интеллектуальное шоу. Все выступления TED и TEDx записываются на видео и выкладываются на портал TED.com и официальный канал TED на YouTube.

 
Теги: Минск
 
 
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Определены место и время очередной минской конференции TEDx: она состоится 17 марта в Marriott  Hotel и соберет уже не 100, а сразу 500 зрителей. Команда получила право на...

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