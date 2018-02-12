Samsung Galaxy S9 оказался гораздо мощнее Galaxy S8, но проиграл iPhone X

До официальной презентации новых флагманов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ осталось чуть меньше двух недель, но о технических характеристиках новинок известно уже практически все. Сегодня в Сети появились результаты тестирования одного из процессоров Galaxy S9 в популярном бенчмарке и сравнение его производительности с другими топовыми чипами.

В базе данных популярного синтетического теста Geekbench появились результаты Galaxy S9+ (кодовое название аппарата — SM-G960F) с процессором Exynos 9810. В одноядерном режиме тестирования смартфон набрал 3648 баллов, в многоядерном — 8894 очка.

Модификации Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ с процессорами Snapdragon 845 в одноядерном режиме набирают 2378 очка, в многоядерном — 8132 балла. В сравнении с предшествующим флагманом Galaxy S8 (на базе процессора Exynos 8895) производительность новинок возросла в 1,8 раза.





При этом одолеть основного конкурента в лице iPhone X с процессором Apple A11 будущим топовым смартфонам Samsung так и не удалось. Результат аппарата от Apple в одноядерном режиме тестирования превышает 4000 баллов, в многоядерном — 10 000 баллов.

В Беларуси, скорее всего, будут официально продаваться Galaxy S9 и Galaxy S9+ с процессором Exynos. Другие страны (например, США) получат модификации с чипом Qualcomm Snapdragon 845.



Скорее всего, так будет выглядеть Galaxy S9+

Напомним: 25 февраля в Барселоне состоится презентация новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Скорее всего, устройства получат экраны на 5,8 и 6,2 дюйма, корпуса из стекла и продвинутые основные камеры с изменяющийся диафрагмой и возможностью записи видео на скорости в 480 fps в Full HD. Кроме того, Galaxy S9+ оснастят дополнительным основным фотомодулем.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung: