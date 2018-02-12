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Apple продает больше часов, чем производители швейцарской часовой индустрии

13.02.2018 12:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple продает больше часов, чем производители швейцарской часовой индустрии вместе взятые. Об этом говорится в отчетах аналитических компаний Canalys и IDC.

Справедливости ради отметим, что Apple Watch являются массовым потребительским продуктом, который по карману практически каждому, тогда как, например, Rolex специализируется на выпуске премиальных и дорогостоящих часов.

Apple продает больше часов, чем производители швейцарской часовой индустрии

В тоже время более приземленная продукция компаний Omega и Swatch фактически превратилась в имиджевый аксессуар и не способна составить конкуренцию электронным гаджетам, которые умеют считать шаги, измерять пульс и даже предсказывать проблемы с сердцем.

Согласно данным аналитиков, в прошлом году было продано 18 миллионов Apple Watch.

 
 
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