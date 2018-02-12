Ubisoft рассказала, помечу игры стоят так дорого

Компания Ubisoft рассказала сколько денег на самом деле зарабатывают магазины и платформодержатели на продаже игр сторонних издателей.

Стоимость новой коробочной игры в США составляет $60. Розничные магазины или дистрибьюторы забирают 25% или $15 от этой суммы. Еще 20% или $12 достается платформодержателям (Sony, Microsoft и Nintendo) за право выпуска игры на своих приставках, а также штамповку на официальные диски и картриджи. Издателю остается только 55% или $33, из которых еще нужно уплатить налоги.





Наиболее выгодным способом реализации являются цифровые продажи: платформодержатель берет 30% от стоимости игры, а остальные 70% достаются непосредственно издателю.