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Ubisoft рассказала, помечу игры стоят так дорого

13.02.2018 11:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Ubisoft рассказала сколько денег на самом деле зарабатывают магазины и платформодержатели на продаже игр сторонних издателей.

Стоимость новой коробочной игры в США составляет $60. Розничные магазины или дистрибьюторы забирают 25% или $15 от этой суммы. Еще 20% или $12 достается платформодержателям (Sony, Microsoft и Nintendo) за право выпуска игры на своих приставках, а также штамповку на официальные диски и картриджи. Издателю остается только 55% или $33, из которых еще нужно уплатить налоги.

Ubisoft рассказала, помечу игры стоят так дорого

Наиболее выгодным способом реализации являются цифровые продажи: платформодержатель берет 30% от стоимости игры, а остальные 70% достаются непосредственно издателю.

 
 
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Компания Ubisoft рассказала сколько денег на самом деле зарабатывают магазины и платформодержатели на...

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