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США уничтожили советский Т-72 в Сирии
13.02.2018 22:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Телеканал CNN опубликовал видео удара США по сирийским подразделениям, находящимся под Дейр-эз-Зором. Об этом
На кадрах видно, как авиация уничтожает сначала танк Т-72, а затем наносит удар по артиллерийскому орудию и находящемуся около него расчету. Также в левом углу виден грузовик «Урал».
Как сообщил на своей странице в
По заявлению американских военных, эти удары были нанесены в рамках «самозащиты».
Т-72 — основной боевой танк СССР, состоит на вооружении с 1973 года. Он экспортировался в том числе в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию.
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Телеканал CNN опубликовал видео удара США по сирийским подразделениям, находящимся под Дейр-эз-Зором. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.
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