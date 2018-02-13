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Kingdom Come: Deliverance оказалась сложной и забагованной

13.02.2018 20:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В продажу поступила ролевая игра с открытым миром Kingdom Come: Deliverance. Средняя оценка проекта после публикации 15 рецензий составляет 75 баллов, а количество положительных отзывов в Steam находится на уровне 75%.

Журналисты и игроки отмечают реалистичный и сложный игровой процесс, на привыкание к которому нужно потратить несколько часов. Это касается как боевой механики, так и других аспектов. Например, перед беседами с высокопоставленными персонажами нужно стирать одежду, а при атаках контролировать направление меча. Также все жалуются на огромное количество багов: персонажи не моргают, лицевой анимации как таковой нет, враги могут появляться из ниоткуда.

Действие Kingdom Come: Deliverance разворачивается в средневековой Богемии на фоне гражданской войны и междоусобной борьбы за престол. По сюжету, сын кузнеца, семью которого убили захватчики, намерен отомстить за смерть своих родителей, прогнать захватчиков и восстановить законного правителя на престоле.

 
 
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В продажу поступила ролевая игра с открытым миром Kingdom Come: Deliverance. Средняя оценка проекта после...

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