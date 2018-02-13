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Xiaomi, ASUS и ZTE сделают игровые смартфоны
13.02.2018 20:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компании Xiaomi, ASUS и ZTE планируют выпустить смартфоны для геймеров. Это буду флагманские аппараты с продвинутой системой охлаждения, которая обеспечит беспроблемную работу во время длительных игровых сеансов и прямых трансляций.
Аппарат Xiaomi может получить название Black Shark, а ASUS и ZTE планируют выпустить устройства под брендами Republic of Gamers и Nubia соответственно. Характеристики новинок неизвестны, но ожидается, что все они получат процессор Snapdragon 845 от Qualcomm.
Ранее игровой смартфон представила компания Razer. Аппарат получил 5,72-дюймовый 2K-экран с частотой обновления 120 ГГц, процессор Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, двойную камеру с 12-мегапиксельными сенсорами и аккумуляторную батарею на 4000 мАч. Стоит он $700.
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Компании Xiaomi, ASUS и ZTE планируют выпустить смартфоны для геймеров. Это буду флагманские аппараты с...
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