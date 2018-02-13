iOS 12 позволит использовать Animoji при общении по FaceTime

Пользователи приложения Apple FaceTime получат возможность общаться по видеосвязи с использованием анимированных масок Animoji. Новая функция станет доступна с релизом обновления iOS 12.

Также новая система порадует обновленным режимом «Не беспокоить», который позволит точечно настроить автоматическую блокировку звонков и уведомлений.

В целом же все нововведения для iOS 12 будут носить косметический характер, поскольку компания решила уделить больше внимания производительности, безопасности и улучшению существующих функций. В частности, связанных со сканером лица Face ID и дополненной реальностью. Все серьезные нововведения припасены для iOS 13.





Официальный анонс iOS 12 состоится в июне на конференции WWDC 2018.