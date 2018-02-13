﻿ iOS 12 позволит использовать Animoji при общении по FaceTime. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

iOS 12 позволит использовать Animoji при общении по FaceTime

13.02.2018 20:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Пользователи приложения Apple FaceTime получат возможность общаться по видеосвязи с использованием анимированных масок Animoji. Новая функция станет доступна с релизом обновления iOS 12.

Также новая система порадует обновленным режимом «Не беспокоить», который позволит точечно настроить автоматическую блокировку звонков и уведомлений.

В целом же все нововведения для iOS 12 будут носить косметический характер, поскольку компания решила уделить больше внимания производительности, безопасности и улучшению существующих функций. В частности, связанных со сканером лица Face ID и дополненной реальностью. Все серьезные нововведения припасены для iOS 13.

iOS 12 позволит использовать Animoji при общении по FaceTime

Официальный анонс iOS 12 состоится в июне на конференции WWDC 2018.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи приложения Apple FaceTime получат возможность общаться по видеосвязи с использованием...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Samsung Galaxy S9 оказался гораздо мощнее Galaxy S8, но проиграл iPhone X
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика