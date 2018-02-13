Шесть теорий заговора, которые оказались правдой

Иногда реальность оказывается не менее странной, чем вымысел. Издание IFLScience собрало несколько самых известных сюжетов теорий заговоров, которые происходили в реальности.

Жестокие эксперименты ЦРУ



Кадр из сериала «Очень странные дела»

ЦРУ упоминают во многих теориях заговора. И у мрачной репутации этого ведомства есть вполне реальные причины. Публичную огласку получил проект MK-ULTRA, который проходил с 1953 по 1964 годы и включал в себя более 150 экспериментов над людьми.

Целью было найти новые способы «дискредитировать людей, получать информацию и другие формы психического контроля», также исследователи искали «идеальный наркотик», который помог бы выуживать информацию из пленных шпионов.

Часть экспериментов противоречила законам и принципам этики. Некоторых подопытных погружали в наркотическую кому на срок до 88 дней, многократно били электрическим током, помещали в темные камеры, заставляли слушать одни и те же фразы, записанные на пленку, до 16−20 часов в день в течение нескольких недель.

Наверняка неизвестно, чем закончились эти опыты, большинство документов программы были намеренно уничтожены в 1973 году. Подтверждены были две смерти и одна госпитализация участников экспериментов.

«Табачное лобби»



Фото: Reuters

Сейчас мы точно знаем: курение повышает риск инсульта, болезней легких, сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия и множества разных раковых заболеваний.

Однако долгое время производители табака пытались убедить всех в том, что сигареты не несут никакого вреда. В рекламе, которую публиковали с 1920-х до 1960-х, курили и женщины, и дети. Люди в белых халатах рассказывали в журналах, что сигареты определенной марки не могут привести даже к раздражению горла.

«Табачное лобби» фигурировало во множесте теорий заговоров. Позже выяснилось, что оно действительно существовало. В 2006 году в США завершилось семилетнее судебное разбирательство. Суд пришел к выводу , что крупные производители сигарет более 50 лет «лгали, искажали реальность и обманывали общественность».

Из решения суда следует, что производители сигарет «препятствовали исследованиям и уничтожали документы», связанные с вредом курения. К тому же они манипулировали использованием никотина так, чтобы усилить зависимость курильщиков. Также они искажали информацию о легких сигаретах, чтобы не дать курильщикам избавиться от вредной привычки.

«Сахарное лобби»



Изображение: wikimedia.org

Не только производители табака отметились в истории неэтичными действиями. Сахарная индустрия тоже на протяжении многих лет скрывала результаты исследований и подкупала ученых, чтобы не обнародовать неудобные исследования.

К примеру, в 1967 году производители сахара заплатили ученым за то, чтобы они преуменьшили связь между сахаром и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Те опубликовали в солидном журнале исследование, в котором назвали основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний жирную пищу, а не сахар.

Один из ученых, получивших деньги, — Марк Хегстед — позже стал директором по питанию в Министерстве сельского хозяйства США и занимался разработкой государственных рекомендаций по диетам. Другой автор исследования — Фредерик Стэр — впоследствии возглавил отдел питания Гарвардского университета.

С 2011 года по 2015 годы компании Coca-Cola и PepsiCo спонсировали 95 национальных медицинских организаций в США. Миссия многих из них заключалась в сдерживании эпидемии ожирения, которую связывают как раз с популярностью газировки. К тому же производители выступали против 29 законопроектов, которые были направлены на сокращение потребления сладких напитков.

Правительсво США секретно изучало НЛО



Изображение: cia.gov

В интернете давно ходят байки о «тайных архивах ЦРУ», где спрятана «вся правда об инопланетянах». В начале 2017 года Центральное разведывательное управление США опубликовало в интернете рассекреченные документы за прошлые полвека — и там действительно обнаружилось немало сообщений о наблюдениях за НЛО.

В архиве нашлось два документа под названием «Фото НЛО» без детальных текстовых комментариев. Также ведомство хранило подробнейший доклад под названием «Свидетельства НЛО. Идентифицированные летающие объекты», который составил «Национальный комитет по воздушным явлениям» (NICAP) в 1964 году. Среди них есть слова полицейских, астрономов, ученых, военных, а также фотографии и данные радаров — в общей сложности 575 случаев за 23 года. О контактах с инопланетными цивилизациями в рассекреченных архивах ничего нет.

С 2007 по 2012 годы Пентагон выделил 22 миллиона долларов на засекреченную «Расширенную программу идентификации аэрокосмической угрозы» (AATIP). По данным The New York Times , ее целью также был анализ сообщений о неопознанных летающих объектах. Инициатотрами программы были несколько высокопоставленных чиновников, убежденных в том, что инопланетяне действительно существуют и они посещают Землю. В конечном счете исследование ни к чему не привело и программа была закрыта — во всяком случае, по официальной версии.

Искусственные заболевания



Изображение: wikipedia.org

Поклонники теорий заговора иногда рассуждают о том, что лекарства от неизлечимых заболеваний созданы, однако кто-то ограничивает к ним доступ. Среди подтвержденных похожих случаев — небольшое «исследование Таскиги». Оно началось в 1932 году и должно было дать ученым данные о том, как прогрессирует сифилис без лечения.

Для исследования набрали 600 бедных чернокожих крестьян из округа Макон в штате Алабама. 399 уже болели сифилисом, у 201 заболевания не было. За участие в исследовании каждому пообещали ​​бесплатную медицинскую помощь, питание и оплату похорон в случае смерти.

Пятнадцать лет спустя, к 1947 году средство от сифилиса нашлось — стало ясно, что от болезни помогает пенициллин. Однако вместо того, чтобы вылечить больных волонтеров, ученые просто продолжили эксперимент. Чиновники настаивали, что исследование нельзя завершать до момента, пока «все субъекты не умрут и будут вскрыты».

Исследование продлилось еще 25 лет. Многим пациентам мешали лечиться пенициллином, чтобы медики могли наблюдать развитие смертельного заболевания. За это время большинство добровольцев умерло: из 399 мужчин 28 скончались от сифилиса, 100 — от связанных осложнений. 40 человек заразили своих жен, у 19 из них родились дети с врожденным заболеванием.

Эксперимент остановили только в 1972 году после того, как история попала в прессу. Начались расследования и суды. Исследование Таскиги признали «самым длинным нетерапевтическим экспериментом на людях в истории медицины». Правда, последний руководитель эксперимента до последнего утверждал, что не нарушил моральные принципы. После американские власти заплатили 9 миллионов долларов в качестве компенсации выжившим участникам эксперимента и их потомкам.

Похожий эксперимент прошел в 1940-е в Гватемале, тогда врачи и вовсе преднамеренно заражали здоровых людей.

Завышенные цены



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Есть теории о сговорах производителей, которые ради своей выгоды договариваются поддерживать производство некачественных, недолговечных и дорогих товаров. Один масштабный ценовой сговор подтвердился в 2008 году — между собой договорились нефтяные компании.

Тогда Европейская комиссия оштрафовала 9 ведущих нефтяных компаний Европы на 676 миллионов евро (955 миллионов долларов) за картельный сговор, назвав его «парафиновой мафией».

Между собой договорились британско-голландская Shell, французская Total, американская Exxon Mobil, немецкая RWE, итальянская ENI, испанская Repsol и другие. Эти компании признали виновными в завышении цен на твердые парафины, используемые для производства свечей, бумажных стаканчиков, жевательной резинки и восковых покрытий для продуктов.

«В Европе нет ни одного домохозяйства, которое бы не пострадало от этого картеля, от „парафиновой мафии“, которая позволяла себе устанавливать высокие цены путем сговоров. Это очень грубое нарушение антимонопольного законодательства ЕС, и все компании это знали», — заявила тогда Reuters комиссар Европейской комиссии Нили Крус.