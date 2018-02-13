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Шесть теорий заговора, которые оказались правдой
14.02.2018 08:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Иногда реальность оказывается не менее странной, чем вымысел. Издание
Жестокие эксперименты ЦРУ
ЦРУ упоминают во многих теориях заговора. И у мрачной репутации этого ведомства есть вполне реальные причины. Публичную огласку получил проект MK-ULTRA, который проходил с 1953 по 1964 годы и включал в себя более 150 экспериментов над людьми.
Целью было найти новые способы «дискредитировать людей, получать информацию и другие формы психического контроля», также исследователи искали «идеальный наркотик», который помог бы выуживать информацию из пленных шпионов.
Часть экспериментов противоречила законам и принципам этики. Некоторых подопытных погружали в наркотическую кому на срок до 88 дней, многократно били электрическим током, помещали в темные камеры, заставляли слушать одни и те же фразы, записанные на пленку, до 16−20 часов в день в течение нескольких недель.
Наверняка неизвестно, чем закончились эти опыты, большинство документов программы были намеренно уничтожены в 1973 году. Подтверждены были две смерти и одна госпитализация участников экспериментов.
«Табачное лобби»
Сейчас мы точно знаем: курение повышает риск инсульта, болезней легких, сердечно-сосудистых заболеваний, бесплодия и множества разных раковых заболеваний.
Однако долгое время производители табака пытались убедить всех в том, что сигареты не несут никакого вреда. В рекламе, которую публиковали с 1920-х до 1960-х, курили и женщины, и дети. Люди в белых халатах рассказывали в журналах, что сигареты определенной марки не могут привести даже к раздражению горла.
«Табачное лобби» фигурировало во множесте теорий заговоров. Позже выяснилось, что оно действительно существовало. В 2006 году в США завершилось семилетнее судебное разбирательство. Суд
Из решения суда следует, что производители сигарет «препятствовали исследованиям и уничтожали документы», связанные с вредом курения. К тому же они манипулировали использованием никотина так, чтобы усилить зависимость курильщиков. Также они искажали информацию о легких сигаретах, чтобы не дать курильщикам избавиться от вредной привычки.
«Сахарное лобби»
Не только производители табака отметились в истории неэтичными действиями. Сахарная индустрия тоже на протяжении многих лет скрывала результаты исследований и подкупала ученых, чтобы не обнародовать неудобные исследования.
К примеру, в 1967 году производители сахара
Один из ученых, получивших деньги, — Марк Хегстед — позже стал директором по питанию в Министерстве сельского хозяйства США и занимался разработкой государственных рекомендаций по диетам. Другой автор исследования — Фредерик Стэр — впоследствии возглавил отдел питания Гарвардского университета.
С 2011 года по 2015 годы компании Coca-Cola и PepsiCo
Правительсво США секретно изучало НЛО
В интернете давно ходят байки о «тайных архивах ЦРУ», где спрятана «вся правда об инопланетянах». В начале 2017 года Центральное разведывательное управление США
В архиве нашлось два документа под названием «Фото НЛО» без детальных текстовых комментариев. Также ведомство хранило подробнейший
С 2007 по 2012 годы Пентагон выделил 22 миллиона долларов на засекреченную «Расширенную программу идентификации аэрокосмической угрозы» (AATIP). По данным
Искусственные заболевания
Поклонники теорий заговора иногда рассуждают о том, что лекарства от неизлечимых заболеваний созданы, однако кто-то ограничивает к ним доступ. Среди подтвержденных похожих случаев — небольшое «исследование Таскиги». Оно началось в 1932 году и должно было дать ученым данные о том, как прогрессирует сифилис без лечения.
Для исследования набрали 600 бедных чернокожих крестьян из округа Макон в штате Алабама. 399 уже болели сифилисом, у 201 заболевания не было. За участие в исследовании каждому пообещали бесплатную медицинскую помощь, питание и оплату похорон в случае смерти.
Пятнадцать лет спустя, к 1947 году средство от сифилиса нашлось — стало ясно, что от болезни помогает пенициллин. Однако вместо того, чтобы вылечить больных волонтеров, ученые просто продолжили эксперимент. Чиновники настаивали, что исследование нельзя завершать до момента, пока «все субъекты не умрут и будут вскрыты».
Исследование продлилось еще 25 лет. Многим пациентам мешали лечиться пенициллином, чтобы медики могли наблюдать развитие смертельного заболевания. За это время большинство добровольцев умерло: из 399 мужчин 28 скончались от сифилиса, 100 — от связанных осложнений. 40 человек заразили своих жен, у 19 из них родились дети с врожденным заболеванием.
Эксперимент остановили только в 1972 году после того, как история попала в прессу. Начались расследования и суды. Исследование Таскиги признали «самым длинным нетерапевтическим экспериментом на людях в истории медицины». Правда, последний руководитель эксперимента до последнего утверждал, что не нарушил моральные принципы. После американские власти заплатили 9 миллионов долларов в качестве компенсации выжившим участникам эксперимента и их потомкам.
Похожий эксперимент
Завышенные цены
Есть теории о сговорах производителей, которые ради своей выгоды договариваются поддерживать производство некачественных, недолговечных и дорогих товаров. Один масштабный ценовой сговор подтвердился в 2008 году — между собой
Тогда Европейская комиссия оштрафовала 9 ведущих нефтяных компаний Европы на 676 миллионов евро (955 миллионов долларов) за картельный сговор, назвав его «парафиновой мафией».
Между собой договорились британско-голландская Shell, французская Total, американская Exxon Mobil, немецкая RWE, итальянская ENI, испанская Repsol и другие. Эти компании признали виновными в завышении цен на твердые парафины, используемые для производства свечей, бумажных стаканчиков, жевательной резинки и восковых покрытий для продуктов.
«В Европе нет ни одного домохозяйства, которое бы не пострадало от этого картеля, от „парафиновой мафии“, которая позволяла себе устанавливать высокие цены путем сговоров. Это очень грубое нарушение антимонопольного законодательства ЕС, и все компании это знали», — заявила тогда Reuters комиссар Европейской комиссии Нили Крус.
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Иногда реальность оказывается не менее странной, чем вымысел. Издание IFLScience собрало несколько самых известных сюжетов теорий заговоров, которые происходили...
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