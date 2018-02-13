В России сломался новейший фрегат проекта 22350

Маршевый дизель головного фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков» вышел из строя, сообщает FlotProm. Собственный источник в ВМФ России рассказал порталу, что корабль вернулся на «Северную верфь» на одном двигателе после поломки, произошедшей 23 декабря 2017 года.



Фрегат «Адмирал Горшков». Фото: sdelanounas.ru

Из строя вышел агрегат 10Д49 — маршевый двигатель одного из двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р, — произведенный на Коломенском заводе. При этом с форсажным газотурбинным двигателем и редуктором украинского производства все в порядке, сообщил изданию другой анонимный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ремонт дизеля специалисты подмосковного предприятия осуществляют прямо в машинном отделении. Разрезать корпус корабля для ремонта силовой установки не планируется.

Отдельные части двигателя 10Д49 отправили в Коломну, чтобы провести ревизию и ремонт, а в случае необходимости — замену. Предстоит также отправка на завод деталей коленчатого вала.

Евгений Лерман, советник директора ПАО «Звезда», предположил в беседе с корреспондентом Mil. Press FlotProm, что причинами аварии могут быть заводской брак или эксплуатационная ошибка.

«Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22 350. Корабль можно назвать долгостроем — 1 февраля исполнилось 12 лет с момента его закладки. Изначально корабль планировали передать флоту в 2011 году. Однако фрегат впервые вышел на испытания только в ноябре 2014 года. Сейчас срок его сдачи перенесен на август 2018 года.