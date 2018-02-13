|
Не дороже 200 рублей: выбираем "запасной" смартфон
14.02.2018 10:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
С помощью смартфонов сегодня мы не только звоним, но и совершаем много других действий — например, общаемся в мессенджерах, делаем покупки или прокладываем маршруты. Мы составили подборку из пяти недорогих аппаратов, которые можно использовать в качестве запасного устройства для навигации, поддержания связи в зарубежных поездках и других задач, если основной смартфон некстати разрядился или потерялся.
Все аппараты в подборке вышли в продажу не раньше 2017 года и соответствуют техническим характеристикам, которые мы считаем необходимым минимумом для современного бюджетного смартфона. Диагональ дисплея — 5 дюймов (1280 на 720 пикселей), объем оперативной памяти — от 1 ГБ, а также поддержка работы одновременно с двумя SIM-картами.
Корпус гаджета выполнен из пластика. Кнопки управления системой (назад, домой, вызов списка запущенных приложений) сенсорные, сканера отпечатков пальцев нет.
Аппарат работает на четырехъядерном процессоре MediaTek MT6580 (1,3 ГГц) с двухъядерным видеоускорителем Mali-400 MP2. В популярном синтетическом тесте AnTuTu смартфон
Кроме того, смартфон оснащается 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 2 Мп.
Еще один достойный внимания смартфон с процессором MediaTek MT6580 (1,3 ГГц), видеочипом Mali-400 MP2, 8 ГБ встроенной памяти и слотом для карточек microSD объемом до 32 ГБ. По производительности аппарат сравним с предыдущим смартфоном в подборке.
Отличия от Prestigio — более емкий аккумулятор на 2800 мАч и сдвоенная основная камера. Разрешение первого модуля — 5 Мп (f/2.4), дополнительного — 0,3 Мп, фронтального — 2 Мп.
В отличие других смартфонов в подборке аппарат от компании Venso выполнен и металлическом корпусе и оснащается сканером отпечатков пальцев на задней панели.
С точки зрения технических характеристик видимых различий практически нет. Тут используется все тот же 4-ядерный процессор MediaTek MT6580 (1,3 ГГц) с видеочипом Mali-400 MP2 и 8 ГБ постоянной памяти ( есть возможность расширения картами microSD).
Емкость встроенного аккумулятора — 2500 мАч. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп, фронтальной — 5 Мп. Кроме того, в комплекте со смартфоном поставляется защитная пленка и бампер.
Корпус устройства выполнен из пластика и металла, сканера отпечатков пальцев нет. Как и в предыдущих рассмотренных нами устройствах, клавиши управления системой сенсорные и располагаются под дисплеем.
Процессор — уже хорошо знакомый MediaTek MT6580 на 1,3 ГГц, видеоускоритель — Mali-400 MP2, объем основной памяти с поддержкой карт формата microSD — 8 ГБ.
Основная «фишка» смартфона от Digma заключается во встроенном аккумуляторе. Его емкость — 4200 мАч. Предположим, что его полного заряда хватит на 2−2,5 дня автономной работы. Разрешение основной камеры — 5 Мп, фронтальной — 2 Мп.
Еще один смартфон, базирующийся на процессоре MediaTek MT6580 с частотой в 1,3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 8 ГБ, есть слот для карт памяти microSD.
Основная камера на задней стороне корпуса одинарная, на 8 Мп. Разрешение фронтальной селфи-камеры — 2 Мп. Главная отличительная черта аппарата — большой аккумулятор емкостью в 5000 мАч. С учетом не самого требовательного «железа» и экрана с HD-разрешением от 100% до 0% смартфон, скорее всего, разрядится за два-три дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С помощью смартфонов сегодня мы не только звоним, но и совершаем много других действий — например, общаемся в мессенджерах, делаем покупки или прокладываем...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии