С помощью смартфонов сегодня мы не только звоним, но и совершаем много других действий — например, общаемся в мессенджерах, делаем покупки или прокладываем маршруты. Мы составили подборку из пяти недорогих аппаратов, которые можно использовать в качестве запасного устройства для навигации, поддержания связи в зарубежных поездках и других задач, если основной смартфон некстати разрядился или потерялся.



Фото: TechZ

Все аппараты в подборке вышли в продажу не раньше 2017 года и соответствуют техническим характеристикам, которые мы считаем необходимым минимумом для современного бюджетного смартфона. Диагональ дисплея — 5 дюймов (1280 на 720 пикселей), объем оперативной памяти — от 1 ГБ, а также поддержка работы одновременно с двумя SIM-картами.

Prestigio Muze B3

Корпус гаджета выполнен из пластика. Кнопки управления системой (назад, домой, вызов списка запущенных приложений) сенсорные, сканера отпечатков пальцев нет.





Аппарат работает на четырехъядерном процессоре MediaTek MT6580 (1,3 ГГц) с двухъядерным видеоускорителем Mali-400 MP2. В популярном синтетическом тесте AnTuTu смартфон набирает около 33 000 баллов. Результат далеко не рекордный, но вполне достаточный для обычной повседневной работы. Емкость аккумулятора — 2000 мАч.

Кроме того, смартфон оснащается 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 2 Мп.

Blackview A7





Еще один достойный внимания смартфон с процессором MediaTek MT6580 (1,3 ГГц), видеочипом Mali-400 MP2, 8 ГБ встроенной памяти и слотом для карточек microSD объемом до 32 ГБ. По производительности аппарат сравним с предыдущим смартфоном в подборке.

Отличия от Prestigio — более емкий аккумулятор на 2800 мАч и сдвоенная основная камера. Разрешение первого модуля — 5 Мп (f/2.4), дополнительного — 0,3 Мп, фронтального — 2 Мп.

Venso RX-505

В отличие других смартфонов в подборке аппарат от компании Venso выполнен и металлическом корпусе и оснащается сканером отпечатков пальцев на задней панели.





С точки зрения технических характеристик видимых различий практически нет. Тут используется все тот же 4-ядерный процессор MediaTek MT6580 (1,3 ГГц) с видеочипом Mali-400 MP2 и 8 ГБ постоянной памяти ( есть возможность расширения картами microSD).

Емкость встроенного аккумулятора — 2500 мАч. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп, фронтальной — 5 Мп. Кроме того, в комплекте со смартфоном поставляется защитная пленка и бампер.

Digma Vox G500 3G

Корпус устройства выполнен из пластика и металла, сканера отпечатков пальцев нет. Как и в предыдущих рассмотренных нами устройствах, клавиши управления системой сенсорные и располагаются под дисплеем.





Процессор — уже хорошо знакомый MediaTek MT6580 на 1,3 ГГц, видеоускоритель — Mali-400 MP2, объем основной памяти с поддержкой карт формата microSD — 8 ГБ.

Основная «фишка» смартфона от Digma заключается во встроенном аккумуляторе. Его емкость — 4200 мАч. Предположим, что его полного заряда хватит на 2−2,5 дня автономной работы. Разрешение основной камеры — 5 Мп, фронтальной — 2 Мп.

Prestigio Muze C5

Еще один смартфон, базирующийся на процессоре MediaTek MT6580 с частотой в 1,3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 8 ГБ, есть слот для карт памяти microSD.





Основная камера на задней стороне корпуса одинарная, на 8 Мп. Разрешение фронтальной селфи-камеры — 2 Мп. Главная отличительная черта аппарата — большой аккумулятор емкостью в 5000 мАч. С учетом не самого требовательного «железа» и экрана с HD-разрешением от 100% до 0% смартфон, скорее всего, разрядится за два-три дня.