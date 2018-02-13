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Определены дата и место проведения конференции TEDxMinsk-2018

14.02.2018 06:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Определены дата и место проведения конференции TEDxMinsk-2018

Научная конференция TEDxMinsk-2018 состоится 17 марта в зале Marriott Hotel и соберет уже не 100, а сразу 500 зрителей. Организаторы получили право на проведение события по расширенной лицензии. Темой в этом году станет «Код вдохновения», передает TUT.by.

«Кроме уже привычных русского и белорусского языков со сцены зазвучит турецкий, кроме выступлений спикеров зрителей ожидает пластическое шоу и музыка. Зал Marriott Hotel мы выбирали и по критерию доступности для всех типов зрителей: там удобнее будут чувствовать себя колясочники, можно организовать зону с сурдопереводом для слабослышащих зрителей. А в фойе предложить не только кофе, но и дополнительные интересные занятия для публики, которые помогут организовать наши партнеры. Даже пакеты с информацией и сувенирами для участников конференции в этом году будут особенные», — рассказала лицензиат TEDx Инна Карней.

Формирование афиши события еще находится в процессе, однако уже известны имена и программы некоторых спикеров:

  • Нейрохирург Владимир Журавлев расскажет об идеях, рождающихся на стыке нейрохирургии и эндокринологии.
  • Константин Чикалов, представляющий общественную организацию «Багна», объяснит, чем могут вдохновлять болота.
  • Андрей Вашкевич, генеральный секретарь футбольного клуба БАТЭ, расскажет о граундхоппинге
  • Ирина Киселева, хореограф, директор Семейного инклюзив-театра «i», напомнит об особенном вкладе в общественный прогресс, который делают дети-аутисты
  • Александр Гаврилов из России, сооснователь издательской группы Ridero, выступит с размышлениями о взаимосвязи поколений
  • Павел Мунтян, автор идеи сериала Mr. Freeman, расскажет о виртуальном мире и анимации.

Следить за подготовкой TEDxMinsk-2018 и знакомиться с новыми спикерами можно на сайте проекта, а также через Facebook, «ВКонтакте», Instagram и Telegram.

 
 
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